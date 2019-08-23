Нелепо думать, что по формуле "Роттердам+" уголь должен поставляться из Роттердама – Риккетс

Брайан Риккетс. Фото: beg.dp.ua

Главный угольщик Европы, генеральный секретарь EURACOAL Брайан Риккетс рассказал о методике "Роттердам+", причинах выбора ценового индекса и необходимости включения в формулу расходов на доставку, пишет Delo.ua.

- В 2018 году Euracoal провел исследование обоснованности использования в Украине методики импортного паритета для ценообразования на энергетический уголь. Какой вывод был сделан в этом исследовании?

- Выбор маркерной цены верный — API2 (ценовой индекс в порту Роттердама. – Ред.) является прозрачной и подходящей основой для формирования цены на основе принципа импортного паритета в Украине. Дополнение в виде транспортных расходов, в так называемой формуле цены "Роттердам+", является приблизительным и может не отражать фактическую стоимость доставки угля в украинские порты. Однако, как и сама маркерная цена API 2, разница в транспортных расходах должна быть оценена объективно. Добавление разницы в транспортных расходах к согласованной, индикативной цене на уголь для получения паритетной цены импорта означает, что будущие колебания стоимости угля и транспортных расходов могут быть зафиксированы.

- Объясните, в чем преимущества ценообразования на энергоносители, основанного на специальной методологии, в сравнении с так называемым ценообразованием в "ручном режиме"?

- В свободной рыночной экономике (freie Marktwirtschaft) равновесная цена обычно определяется переменными затратами (или долгосрочными предельными издержками, или денежными затратами) конечного производителя, что необходимо для удовлетворения спроса. В случае с Украиной это стоимость импортируемого угля. И тогда каждый производитель получает эту цену.

Некоторые люди могут задаться вопросом, почему производители с более низкими затратами не продают по более низким ценам на благо общества в целом. Затраты производителей угля могут быть низкими, поскольку они (производители) более эффективны, отражая значительные капиталовложения в угольные шахты (например, разведка месторождений, приобретение прав на разработку полезных ископаемых, приобретение земли или прав доступа, разработка месторождений, автоматизированное оборудование, транспортная инфраструктура и помещения для рабочих).

Производители угля также сталкиваются с расходами на восстановление земель и другими обязательствами, такими как ущерб от проседания почвы. Это разница между ценой продажи и переменными затратами, которые обеспечивают полное возмещение затрат и стимулируют инвестиции. Без этого стимула не было бы инвестиций и роста производительности; затраты (и цены) были бы выше, а потребители были бы в худших условиях. Затраты на добычу угля также могут быть низкими, поскольку конкретные залежи угля могут быть легко доступны. Например, в некоторых крупных наземных шахтах с неглубоким залеганием толстых пластов в бассейне реки Паудер в США.

Во всех горнодобывающих проектах возникает вопрос об оценке прав на полезные ископаемые. Зачастую они принадлежат государству, и владельцы шахт платят роялти, либо фиксированный сбор, основанный на тоннаже, либо индивидуально согласованную ставку. Эти платежи, а также множество уплачиваемых налогов (на добавленную стоимость, на имущество, связанные с выплатой зарплаты, на прибыль) означают, что угледобыча приносит значительную пользу обществу.

В плановой экономике (Planwirtschaft) или командной экономике (Befehlswirtschaft) государство выделяет ресурсы и устанавливает цены, которые могут быть ниже или выше цены рынка (то, что вы называете "ручным ценообразованием"). В этой ситуации нет стимула и свободы для частных инвестиций, потому что все инвестиции планируются государством; природные ресурсы и средства производства находятся в государственной собственности. Политические решения могут позволить потребителям получать выгоду от низких цен, но в этом случае бизнес может быть экономически неустойчивым. Проблемы возникают на стыке между командной экономикой и международным рынком (например, ограничения на импорт-экспорт угля, введенные Китаем, который имеет смешанную экономику, частично плановую).

Вопрос о том, какой тип экономики предпочитает любая страна и ее граждане (рыночную, плановую или командную), является идеологическим выбором.

- Почему страны с дефицитом энергоресурсов используют методологию импортного паритета?

Потому что она близко соответствует принципам свободного рынка и стимулирует конкуренцию.

Реклама

- В каких конкретно странах и как давно используется методология импортного паритета в ценообразовании на энергоносители?

В течение многих лет добыча каменного угля в Германии получала щедрые субсидии для смягчения социальных последствий длительного упадка крупной отрасли. Несмотря на эти субсидии, в Германии продолжает существовать конкурентный рынок угля, поскольку механизм субсидирования подталкивает местных производителей продавать свой уголь по цене импортного паритета (с 2007 по 2018 годы) И наоборот, оплата щедрых льготных "зеленых" тарифов во многих государствах-членах ЕС, включая, прежде всего, Германию, привела к снижению оптовых цен на электроэнергию до уровня, который наносит ущерб конкурирующим источникам электроэнергии.

- В определенный момент Великобритания отказывалась от использования принципа импортного паритета. Внесло это вклад в уничтожение угледобывающей отрасли Великобритании? Почему Великобритания вернулась к использованию принципа импортного паритета?

Длительная история добычи угля в Великобритании привела к сильной зависимости от генерации электроэнергии на угле, пока либерализация рынка электроэнергии и "стремление к переходу на газ" в 1990-х годах не поставили под сомнение господство угля.

Даже после приватизации угольной промышленности в 1994 году, трехлетние контракты по фиксированным ценам плюс инфляция были обычным явлением для недавно приватизированных энергогенерирующих предприятий. Однако все чаще низкие международные цены на уголь в конце 1990-х и начале 2000-х годов наряду с ограничениями выбросов SO2, установленными для производителей электроэнергии, приводили к росту импорта, который показал, что отечественный уголь неконкурентоспособен.

Поскольку внутренние контракты на поставку угля истекли, любые новые контракты были более короткими, а их цены — связанны с API2. В некоторых случаях производители электроэнергии возобновляли контракты лишь по причине того, что порты Великобритании и железнодорожные сообщения из портов не могли обрабатывать достаточный объем импортного угля, чтобы полностью вытеснить отечественных поставщиков.

В тренде Цена Сенцова: почему кинорежиссер может не появиться в списках на обмен пленными

Оставшаяся внутренняя добыча угля была практически уничтожена введением механизма минимальных цен на уголь в 2013 году и последующими изменениями в нем. В 2017 году в Великобритании было добыто всего 3 миллиона тонн угля и импортировано только 8 миллионов тонн по сравнению с 50 миллионами тонн в 2013 году. К началу 2020-х годов в Великобритании не останется производства электроэнергии на угольном топливе.

Таким образом, силы свободного рынка убили уголь в Великобритании: конкуренция с дешевым газом Северного моря и с более дешевым импортным углем. Политика цен на уголь была лишь последним гвоздем в гробу.

- Почему именно индекс API2 был выбран маркером для ценообразования в Украине. Можно ли оценить объем угля, который за год торгуется в мире, на базе этого индекса?

Индексом, принятым на европейском рынке угля, был API2. API означает Индекс Всех Публикаций, а API2 — это среднее значение ежедневных оценок цен IHS McCloskey Coal и Argus Media для угля стандартного качества (6 000 ккал/кг NAR — нетто при получении) для доставки в определенные (быстрые) сроки в северо-западную Европу. Ежедневные оценки усредняются и публикуются еженедельно по пятницам; среднее значение этих недельных значений становится месячным значением и используется для расчета свопов.

Наиболее важным элементом системы финансовой торговли является независимый, поддающийся проверке спотовый индекс, по которому рассчитываются финансовые операции. Он должен отражать стоимость товара на текущем спотовом рынке, и рынок должен быть уверен в его целостности и поддерживать его ликвидностью. API2 соответствует этим требованиям для многих торговцев углем — это самый часто используемый индекс, хотя также используются API4, globalCOAL NEWC и API8.

Рынок ценных бумаг для торговли углем быстро превратился в настоящий товарный рынок. Все больше и больше сделок основывается на угольных индексах (особенно API2 и API4), и в 2016 году объемы торговли угольными деривативами были примерно в 40 раз больше, чем объемы торговли реальным углем в Европе (предположительно — ценных бумаг на 6 млрд тонн угля, торгуемых на базе API2 против 167 млн тонн реального импорта в Европу). Мультипликатор мировой торговли углем составляет около 7x (7 млрд тонн через ценные бумаги против 1 млрд тонн физического объема).

Читайте также: Суд признал неубедительными аргументы НАБУ по так называемому делу "Роттердам+"

- Почему для применяемой в Украине формулы "Роттердам+" берется не спотовая цена на хабе Амстердам – Роттердам – Антверпен, а усредненное значение индекса API2 за 12 месяцев?

- Спотовые цены могут сильно колебаться, и поэтому нет ничего необычного в том, чтобы применить некоторое сглаживание колебаний в любой формуле ценообразования, используемой в контрактах на поставку угля. Конечно, можно купить уголь по спотовой цене, и индийские электростанции часто делают это из-за крайней необходимости, но большинству бизнесов нужна некоторая степень стабильности, чтобы они могли получать кредиты по выгодным ставкам и привлекать инвесторов. 12-месячное сглаживание в формуле "Роттердам+" отражает стремление к стабильности, которое полезно как поставщикам, так и потребителям.

- Обеспечило ли использование методологии импортного паритета прогнозируемость цены энергетического угля для Украины?

- Указанная методология ценообразования обеспечила некоторую краткосрочную предсказуемость. В целом индексация цен привела к такому состоянию цен на срочные контракты, которые дают возможность хеджировать риски. Прозрачность графика цен на срочные контракты дает покупателям и продавцам определенную степень уверенности в будущих ценах, не вынуждая их привязывать свои физические продажи угля к долгосрочным ценовым сделкам с отдельными контрагентами, как это было в случае с большинством закупок угля до конца 1990-х / начала 2000-х годов.

- Чем можно объяснить целесообразность включения в формулу так называемого плюса (расходов на доставку)?

Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна — возможно, на 9 долларов США за тонну в случае угля из США.

Тем не менее существует очень мало сделок, чтобы подтвердить оценку затрат. Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируются от 6,5 долларов США/т до 14,5 долларов США/т в соответствии с методологией НКРЭКУ. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину.

- Является ли необходимым для корректной работы формулы "Роттердам+" поставка угля в Украину именно из Роттердама?

Использование индекса цен API 2 плюс надбавка на транспортировку, так называемая цена "Роттердам+", не подразумевает, что уголь поставляется или когда-либо будет поставляться из портов ARA в Украину. Это было бы нелепо! Уголь поставляется из стран-производителей, таких как Колумбия, США или Южная Африка, напрямую в Украину, но по более высокой транспортной цене, чем по более популярным маршрутам в северо-западную Европу, поскольку судам приходится проходить через Гибралтарский пролив, Средиземное море, пролив Босфор, Черное море и, возможно, Керченский пролив до украинских портов.

Напомним, ранее НАБУ потерпело очередное поражение по так называемому делу "Роттердам+".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама