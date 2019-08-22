Апелляционный суд Киева снял арест с компьютеров, которые два года назад детективы изъяли у НКРЭКУ

НАБУ потерпело очередное поражение по так называемому делу "Роттердам+". Апелляционный суд Киева снял арест с компьютеров, которые еще два года назад детективы изъяли у Нацкомиссии по регулированию коммунальных тарифов. Технику называли вещественным доказательством. Мол, там — важные переписки между подозреваемыми по делу. Впрочем, за время следствия прокуроры так и не смогли предоставить доказательств чьей-либо вины.

Накануне суд отказался брать под стражу уже шестого подозреваемого по делу – из-за отсутствия для этого оснований. Все больше экспертов называют дело преследованием.

Таким образом, по мнению экспертов, дело НАБУ против "Роттердам+" рассыпается как карточный домик.

"Это дело в суд не пойдет", – уверен экс-заместитель председателя СБУ, бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

Детективы три года искали доказательства и не нашли.

"Сама формула — она ​​сложная", – говорить директор НАБУ Артем Сытник.

"Тогда зачем следователи продолжают искать то, чего нет?" – удивляются эксперты.

"Это дело — это форма мести", – уверен экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

Кому же были выгодны низкие цены на электроэнергию? И почему за это украинцы расплачивались из собственных карманов?

В деле — шесть подозреваемых. НАБУ просит для каждого арест. Соломенский суд назначает залог либо вообще отказывает – у детективов и прокуроров нет аргументов, чтобы брать людей под стражу.

"Конкретных доказательств, почему именно формула "Роттердам+", скажем, приносила ущерб, этих аргументов не было названо", – говорит эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Аргументов нет, а дело — есть. Чтобы понять, кому оно нужно, необходимо вернуться в 2016 год. До введения формулы расчета "Роттердам+" стоимость угля определяло Министерство энергетики. По собственному желанию. И эта цена всегда была примерно вдвое ниже себестоимости угля. Государственные шахты не могли выжить в таких обстоятельствах. Поэтому существовали за счет дотаций. То есть — за деньги налогоплательщиков, за деньги украинских граждан.

"Шахты работали в страшном убытке. Когда цену уравновесили и привели к рыночному уровню, стали появляться средства для того, чтобы покупать необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты горняков и погашать задолженность по заработной плате", – говорит руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"За этот период где-то период порядка 6 млрд. гривен дополнительно получено в отрасль", – отмечает председатель профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

Казалось бы, в выигрыше были все шахты и шахтеры. И украинцы, чьи налоги шли на более полезные вещи, чем содержание шахт. Но формула была явно не на руку ферросплавщикам — крупнейшим потребителям электроэнергии в Украине. Ранее они покупали ее за бесценок, теперь им выставили справедливые счета. Цена угля была включена в стоимость киловатт для предприятий, так их прибыли уменьшились.

Первую жалобу на "Роттердам+" в марте 2017 суд не удовлетворил, то есть — признал формулу законной. Сразу за дело взялось НАБУ.

"По моему мнению, это происходит исключительно с одной целью: чтобы получить дешевую электроэнергию для определенных предприятий, проявляют очень высокую активность после введения рынка электрической энергии, а это ферросплавные заводы и предприятия трубной промышленности", – говорит председатель ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

С 1 июля формула "Роттердам+" не действует. Состоялась реформа энергетики. Цену на киловатты теперь определяет рынок. Впрочем, в Украине снова дефицит своего угля, и его надо докупать за границей. И как выяснилось на недавнем совещании у Президента – самая выгодная цена среди всех снова та, которую определяет Роттердамский хаб. Похоже, следствие НАБУ пока не нашло главное: объективный повод для расследования, уверены эксперты.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама