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"Нельзя останавливаться на полпути": Гройсман рассказал о перспективах сильной экономики

Сегодня, 13:59

Премьер выступил на Киевском форуме по безопасности

Фото: Кабинет министров Украины

В Украине необходимо продолжать все структурные реформы, а укрепление экономики и государственных институтов позволяет адекватно реагировать на существующие вызовы.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе 12-го Киевского форума по безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

"Нельзя останавливаться на полпути... Сильная экономика даст возможность противостоять вызовам. Мы должны и можем расти больше, чем сегодня. На повестке дня уже стоят решения и шаги, которые откроют возможности активного роста экономики, а бенефициаром этого станет украинский народ", – сказал он.

По его словам, роль Украины в регионе будет усиливаться.

"И здесь нам нужно больше внимания и больше поддержки международных партнеров. Она должна быть более смелой. Украина – большая европейская 45-миллионная страна", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

Ранее Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


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Тег экономика, безопасность, Гройсман

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