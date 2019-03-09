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Немецкий эксперт раскрыла "план Б" для Украины по газовому вопросу

Сегодня, 12:11

Клаудия Кемферт призывает Украину решительно взяться за реформы

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Немецкий эксперт раскрыла "план Б" для Украины по газовому вопросу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/38f/7da/5c838f7da1a04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/38f/7da/5c838f7da1a04.jpg Экономика Клаудия Кемферт призывает Украину решительно взяться за реформы

Украине придется реформировать энергетическую отрасль ускоренными темпами независимо от того, удастся ли ей договориться о продолжении транзита российского газа с 2020 года.

Так считает профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований в Берлине (Германия).

Ее комментарий появился на фоне заявления заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, что Киев сделает все возможное ради реализации "плана А", который предусматривает заключение нового транзитного соглашения в полном соответствии с законами Европейского Союза (ЕС). При этом Украина разработала "план Б" с участием США, если договориться о продолжении транзита российского газа не удастся.

Кемферт заявила, что Украине нужен "план Б", но с другим смыслом – для нее это синоним слова "реформы".

"Евросоюз уже больше десяти лет требует от Украины реформировать энергетику. Тут и энергосбережение, и переход от ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники, и отход от использования газа. Обо всем этом много говорят уже не первый год, на это выделяются средства, но происходит слишком мало", – сказала она.

По ее словам, есть тенденция к снижению спроса на газ, поэтому "вообще сомнительно, окажутся ли востребованными в полной мере мощности больших газопроводов", таких как газотранспортная система Украины, так и российский газопровод "Северный поток – 2".

"Посмотрим, удастся ли в конце концов договориться. Однако следует исходить из того, что Россия будет пытаться минимизировать транзит через Украину. Ведь это и есть главный мотив сооружения "Северного потока – 2" – проекта очень дорогого и нерентабельного", – заключила она.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно контракта на транзит после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

11 февраля исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Комментарии Витренко и Зеркаль о ситуации вокруг транзита газа смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег газ, Германия, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, транзит газа

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Источник:

Deutsche Welle

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