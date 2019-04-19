Необходимо повышать цену украинского угля – депутат Заружко

Ситуация в государственном угледобывающем секторе приближается к катастрофической, говорит политик

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Решение проблем шахт возможно только при условии существенного повышения цены угля внутренней добычи. Об этом пишет на своей странице в Facebook народный депутат Украины Валерий Заружко.

Депутат утверждает, что ситуация в государственном угледобывающем секторе приближается к катастрофической, в первую очередь, из-за задержки зарплат.

"Более трех месяцев не выплачивается заработная плата работникам шахт 3 группы, которые находятся в ГП "Укруглереструктуризация". Кроме того, на начало апреля на ГП "Мирноградуголь" задолженность по выплате заработной платы составляет 6,2 млн грн., на "Торецкуголь" – 4 млн грн. Работники шахт "Северная", "Южная" и "Новая", входящие в госпредприятия "Торецкуголь", не получают заработной платы в течение трех месяцев с начала 2019 года. А 6 февраля 2019 горняки 6 шахт Львовско-Волынского бассейна бастовали во Львове. Они требовали выплатить зарплату за декабрь 2018 года, поскольку получили только 57% заработанного", – заявила нардеп Заружко.

Регулятивная цена угля установлена для государственных шахт в размере 2,8 тыс. грн за тонну, себестоимость добычи на госшахтах составляет 4 тыс. грн за тонну. Единственным выходом для улучшения экономического положения шахт является увеличение цены украинского угля.

"На вопрос "что делать" ответ дает элементарная экономика – цена угля шахт должно быть выше себестоимости. Поэтому первый шаг – существенно повысить цену украинского угля ", - считает Заружко.

Аналогичную точку зрения высказывает и председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. По его мнению, методика "Роттердам+" несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля госшахты работают с убытками. "Если не повысить цену на уголь шахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше", – утверждает Волынко.

Напомним, по данным Профсоюза работников угольной промышленности Украины по состоянию на 10 апреля задолженность по выплате заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий составляет более 800 млн. грн.

"Роттердам+" – методика формирования цены на топливную составляющую (уголь) при производстве электроэнергии на ТЭС Украины. Согласно методике, цена определяется на базе цены угля на европейском угольном хабе "Амстердам-Роттердам-Антверпен".

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