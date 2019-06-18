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"Никто не будет выкручивать руки Украине": Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток – 2"

18 июня, 15:50

Запуск российского газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину

Фото: AFP

Позиции Украины и Германии по вопросу "Северного-потока - 2" являются противоположными, но Киев благодарен Берлину за готовность обсуждать эту проблему. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

При этом президент Украины назвал сохранение транзита российского природного газа через украинскую территорию гарантией энергетической безопасности Украины и Европы. Он выразил уверенность в том, что трехсторонние переговоры с целью подписания договора о транзите газа будут успешными и "никто не будет выкручивать руки" Украине.

"Вы знаете, что у нас заканчивается контракт [на транзит российского газа] в конце этого (2019-го. – Ред.) года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", – сказал Зеленский.

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В свою очередь, Меркель признала, что вопросы запуска "Северного потока - 2" и сохранения транзита российского газа через Украину тесно связаны друг с другом. 

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. ... "Президент [Владимир] Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи "Северный поток — 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", - сказала Меркель.

Как сообщалось, несмотря на поддержку Германии, российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег газ, переговоры, Меркель, Зеленский, газовые переговоры, транзит газа, Северный поток 2

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Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

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