Низкие тарифы такси в Украине: эксперт объяснил причины

Стоимость одной поездки в Украине в пять раз ниже, чем в Западной Европе

Китайский таксист остановил машину на полном ходу / Фото: Depositphotos

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Расценки украинских таксистов в несколько раз ниже, чем в странах Западной Европы – в Украине стоимость одной средней поездки составляет 3-4 доллара против 10-15 долларов в ЕС.

Как рассказал спикер общественной организации "Ассоциация ответственных перевозчиков" Александр Дяченко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что такая ситуация обусловлена "низкой покупательной способностью населения, высокой конкуренцией на этом рынке и невмешательством государства".

"Доступ к рынку такси имеют как крупные компании, так и совсем маленькие службы, работающие в провинции, или специализированные такси в больших городах. В больших городах небольшие службы, работающие на массовый рынок и не имеющие достаточно автомобилей для покрытия всего города, объединяются для обмена заказами", – рассказал он.

Также эксперт добавил, что "за пассажира идет постоянная борьба, при этом цена является фактором №1 при выборе той или иной службы".

Высокой конкуренции среди таксистов также способствует все большее внедрение мобильных приложений – благодаря нескольким программам, пассажир имеет возможность одномоментно сравнивать цены (и другие условия поездки) сразу нескольких сервисов и выбирать наиболее подходящий.

Больше читайте в статье на сайте "Сегодня": Такси в Украине в разы дешевле, чем за границей: откуда такие цены и могут ли они вырасти.

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