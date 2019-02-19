Новая промышленная политика в Европе: Франция и Германия согласовали документ

Она направлена на поддержку европейских компаний в конкуренции с зарубежными

Фото: Getty Images

Новая промышленная политика в Европе: Франция и Германия согласовали документ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/501/eeb/5c4501eebcbf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/501/eeb/5c4501eebcbf1.jpg 2019-02-19T16:33:00+02:00 Экономика Она направлена на поддержку европейских компаний в конкуренции с зарубежными

Франция и Германия согласовали общий манифест о новой промышленной политике в Европе, направленной на поддержку местных компаний в конкуренции с иностранными конкурентами.

Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер после переговоров с французским коллегой Бруно Ле Мэром, сообщает агентство Reuters.

По его словам, Берлин и Париж выделили 1,7 млрд евро на поддержку местного производства аккумуляторных батарей для электромобилей.

Министр также добавил, что ожидает решения о консорциумах "очень скоро".

Напомним, в январе 2019 года Франция и Германия подписали новый договор о дружбе и сотрудничестве. Он направлен "на достижение большей конвергенции между двумя странами" В частности, стороны договорились о более тесном взаимодействии экономик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. По его словам, это необходимо "перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе".

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