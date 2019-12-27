Новые тренды: почему украинцы стали покупать больше компьютеров, лопат и удобрений

/ Фото: Getty Images

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За три квартала 2019 года потребительские предпочтения украинцев изменились, отмечают экономисты, основываясь на данных Госслужбы статистики.

Эксперты отметили несколько новых трендов.

/ Фото: Сегодня

Так член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин разъяснил нам, что расходы на спиртное и табак увеличились прежде всего потому, что государство значительно повысило акцизы на эти товары, а не оттого, что украинцы стали намного больше пить и курить.

"Высокое потребление отечественных продуктов объясняется просто: потребляем то, что в основном производим, это теперь еда, – говорит Пендзин. – А вот промышленные товары с высокой добавленной стоимостью в основном завозим, что негативно сказывается на экономике. Как, например, автомобили на еврономерах. Именно их покупкой и растаможкой объясняется значительный рост расходов на транспорт и топливо. Еще один интересный тренд – рост на 40% расходов на приобретение компьютеров и комплектующих к ним. То есть все больше украинцев работают на IT-аутсорсинге и покупают для этого оргтехнику. Хорошо, что они зарабатывают, как в Европе, это стимулирует дальнейший рост розничной торговли, но плохо, что эти люди не платят налоги в Украине. Из снижения расходов на стройматериалы виден еще один тренд – люди за год меньше купили жилья, прежде всего нового, в котором нужно сделать ремонт".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко подметил еще две тенденции:

"Растут расходы на спортинвентарь – значит стало больше тех, кто может себе позволить заниматься спортом. Но качественные спорттовары – велосипеды, спортивные снаряды – стоят дорого и доступны не всем. Поэтому значительно больше оказались темпы роста расходов на садовый инвентарь: покупают лопаты, грабли, семена, удобрения и начинают возделывать под огороды землю на дачах, которая была заброшена или была газоном. Прежде всего это пенсионеры и люди предпенсионного возраста, не имеющие стабильной работы, они стараются выжить за счет выращенного урожая. То есть продолжается расслоение населения по уровню доходов".

Оба эксперта, тем не менее, прогнозируют, что доля расходов населения на питание будет постепенно уменьшаться, а на покупку промтоваров – увеличиваться. Причин тому две: рост средних зарплат и то, что цены на большинство продуктов в Украине сравнялись с европейскими и даже их превысили. Например, молоко, сыры в Польше уже дешевле чем у нас на 8-10%. Поэтому расти дальше нашим ценам некуда, иначе в Украину пойдет более дешевыый импорт. А вот зарплаты украинцев продолжат постепенный рост до уровня европейских. Очевидно, что речь идет о средних заработках, а не о том, что все поголовно станут богаче. Наоборот, разрыв в доходах станет еще больше.

О том как правильно вернуть товар, если он не подошел, смотрите в сюжете:

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