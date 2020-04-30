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Новый баланс согласовывался с "Энергоатомом", "Укрэнерго" и президентом – Буславець

30 апреля, 16:30

Вопрос о новом энергобалансе также обсуждался со всеми ключевыми игроками рынка электроэнергии

Предложенный Минэкоэнерго энергетический баланс был согласован с "Энергоатомом", "Укрэнерго" и президентом. Об этом сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець.

"Прогнозный баланс формируется в соответствии с порядком, который применен и направлен для обеспечения безопасности поставок нашим потребителям. Порядок этот предусматривает разработку нашим системным оператором "Укрэнерго" предложений к прогнозному балансу, согласовать с "Энергоатомом" как ключевым игроком с большим количеством производства электроэнергии, более 50%, и только после этого передать эти предложения в министерство. Мы, конечно, обсуждали. У нас были варианты разные. Но оптимальным был определен именно тот, который я вчера утвердила", – сказала она.

И.о. министра также сообщила, что предварительно вопрос о новом энергобалансе обсуждался со всеми ключевыми игроками рынка электроэнергии, а также с народными депутатами профильного комитета, кроме того, его обсуждали и с президентом.

"Мы рассматривали отрыто все предложения и определили оптимальным тот, который был утвержден. Еще, кроме того, у нас была вчера рабочая встреча именно с президентом нашей страны Владимиром Александровичем, и он тоже выделил, понимая важность этого вопроса в энергетике, свое время для того, чтобы заслушать презентацию, услышать все плюсы и минусы этого баланса", – отметила Буславець.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

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энергетика энергобаланс Ольга Буславец

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