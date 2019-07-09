Новый энергорынок поможет Украине получить 500 млн. евро от ЕС

Эксперты считают, со стартом рынка электроэнергии наша страна выполнила одно из главных условий Евросоюза

Своевременный старт нового рынка электроэнергии дал Украине возможность получить макрофинансовой помощи от ЕС 500 млн. евро. Среди главных условий предоставления транша было выполнение Закона "О рынке электроэнергии". Украина должна была запустить его первого июля. И выполнила это обязательство.

К украинской энергореформе приковано пристальное внимание Евросоюза. Через несколько лет энергосистемы ЕС и Украина должны объединиться. Западные партнеры стимулировали украинскую сторону и призывали вовремя запустить рынок электроэнергии. 500 млн. евро помощи должна была получить Украина, если реализует ряд реформ. Касаются они, в частности, борьбы с коррупцией и выполнения Закона "О рынке электроэнергии". Согласно ему новый рынок должен был заработать именно 1 июля 2019. И заработал вовремя. Готовность выделить деньги представители Евросоюза подтвердили в декларации по итогам саммита "Украина-ЕС".

"21 марта мы вышли на самый современный в мире алгоритм взаимоотношений. Что касается вопросов по энергетике, их имплементировали филигранно. Сегодня есть некоторые моменты, исключительно технические вопросы, но я думаю, что с ними справятся. Сколько работает новый рынок – и катастрофы не произошло, апокалипсиса нет и все довольны, цены сбалансированы", – говорит председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Обещанные деньги – это половина от 1 млрд. евро помощи, о которой в сентябре прошлого года договорились Украина и ЕС. Первые 500 млн. были получены в конце 2018 года. Второй транш вначале планировали получить весной этого года. Но из-за ряда рисков, в том числе и из-за предостережения, что Украина не запустит вовремя новый рынок электроэнергии, денег тогда не дали. Теперь путь к получению полумиллиарда евро открыт. А еще, говорят эксперты, Брюссель ждет завершения досрочных выборов в Верховную Раду.

"После выборов будет сформировано новое правительство, которое собственно и будет распоряжаться теми средствами, которые перечислит Европейский Союз. Для любого кредитора, любой организации, которая предоставляет макрофинансовую помощь, очень важно понимать, кто будет распоряжаться этими средствами", – считает соучредитель аналитического центра "KievStratPro" Вячеслав Шутенко.

Макрофинансовая помощь размером в 500 млн. евро, которую Украина рассчитывает получить от ЕС, скорее всего пойдет на преодоление нынешнего дефицита бюджета, говорят эксперты. Это своеобразная гарантия финансовой стабильности для Украины.

Напомним, Украина с 1 июля запустила новый рынок электроэнергии. Данная реформа была одним из ключевых условий для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

Основные условия получения помощи: закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.

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