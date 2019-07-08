Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике – Плачков

8 июля, 17:02

По мнению эксперта, украинская энергетика перешла к рыночным отношениям почти филигранно

Фото: Pixabay

Реформа энергорынка — самая масштабная из всех реформ в экономике за годы независимости.

Об этом написал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своем блоге для "Левого берега", анализируя запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля.

"Скептицизм относительно профессионализма реформаторов, боязнь возможных непрогнозируемых тарифных всплесков, наконец, тотальное разочарование не трансформировались и рынок заработал. Коллапс в первую, самую сложную декаду, тоже не состоялся. Зато, реформа рынка электроэнергии в Украине по своим масштабам, по моему видению, превзошла все реформы в экономическом секторе страны за годы независимости", — написал Плачков.

Эксперт констатировал, что украинская энергетика перешла к рыночным отношениям почти филигранно, в чем большая заслуга отечественных энергетиков.

"Сегодня можно констатировать факт, что в Украине создана работающая биржа электроэнергии. А это является бесспорным доказательством перевода украинской электроэнергетики на рельсы рыночных отношений! Электроэнергетический комплекс Украины перешел на современный, максимально объективный уровень взаимоотношений на рынке электроэнергии, что отвечает высоким мировым стандартам", — подчеркнул Плачков.

Он также не исключил, что со временем могут проявиться некоторые недостатки функционирования нового рынка, но выразил уверенность в способности специалистов их преодолеть.

"Некоторые недостатки, откровенное противостояние, которые могут проявиться со временем на рынке электроэнергии, не должны стать факторами прекращения реформ в электроэнергетике. Накопленный за последние годы профессиональный опыт дает уверенность — барьеры будут преодолены. Ключ к тому, что так и произойдет, лежит в плоскости профессионального понимания, что другого пути у Украины нет — доказано опытом других успешных стран", — прогнозирует Плачков.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Запуск нового рынка электроэнергии — это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, электроэнергия, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике – Плачков". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

ФК «Днепр» прекратил существование

Как бег влияет на мужское здоровье?

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

В Днепре мужчина похитил годовалого ребенка

В Днепре мужчина расстрелял соседку

Когда Абрамович купил "Челси", на кого он потратил больше всего

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Агуэро рассказал, как Месси отреагировал на удаление

Зеленая сотня. Кто есть кто в партийном списке "Слуги народа"

А вы знали, чем отличаются коричневые яйца от белых?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Под Днепром дом Ильи Борисовича штурмовал спецотряд КОРД
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь