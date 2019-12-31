Новый год вырос в цене: насколько подорожало праздничное застолье

Встретить Год Крысы украинцам обойдется дороже, чем Год Свиньи

Среднестатистической украинской семье новогоднее застолье обойдется в 1600 грн. И это – по самым скромным подсчетам.

Праздничный стол для четырех взрослых будет почти на 10% дороже чем в прошлом году, подсчитали эксперты. В меню традиционные новогодние блюда: оливье, селедка под шубой, холодец и шампанское.

Киевлянка Вера, с которой "Сегодня" познакомились в одном из столичных супермаркетов, получила сегодня зарплату, и сразу отправилась за покупками для новогоднего стола.

"У меня будет так: лук зеленый, огурец, помидор, курица и салат, и все. И бутылочка, может, вина, на шампанское денег не хватит", – говорит она.

Из 3000 грн. киевлянка потратила уже 500 грн., однако предполагает, что на празднование уйдет весь месячный заработок.

За несколько дней до Нового года украинцы складывают в корзины примерно одни и те же товары. Цены, признаются, кусаются.

"Мясо, колбасы – дорогие", – сетует еще одна жительница Киева.

Если в прошлом году килограмм оливье обходился в 61 грн., то в этом будет стоить 64 грн. Немного набрал в цене холодец – с 25 грн/кг до 29 грн/кг. Подорожал и алкоголь: бутылка шампанского и водки обойдутся примерно в 230 гривен, что примерно на 50 грн дороже, чем в прошлом году. А вот селедка под шубой будет дешевле – на 4 гривни за килограмм. И почти не изменились цены на фрукты.

Самой затратной опрошенные "Сегодня" украинцы называют именно покупку алкогольных напитков. И признаются, что цифры, которые обнародовали эксперты, по крайней мере с их столами, не имеют ничего общего.

"У нас придется потратить около 3000 грн", – говорит одна из киевлянок, с которой мы пообщались в магазине.

"Тысяч семь, да как-то так. Печально, ну а что делать", – добавляет еще одна жительница столицы.

А вот импортные продукты не подорожали. Все – из-за укрепления гривни. Поэтому купить икру или красную рыбу в этом году можно со значительными скидками.

Таким образом, сэкономить, по сравнению с прошлым годом, удастся тем, кто готовит блюда из импортных продуктов.

"Прежде всего потому, что мы имеем такую ​​низкую инфляцию, курс доллара снизился, и когда мы с вами покупаем импортные продукты питания, мы понимаем, что там заложено снижение цены", – объясняет генеральный директор ассоциации поставщиков торговых сетей Олег Дорошенко.

Однако опрошенные "Сегодня" украинцы на праздниках экономить не собираются: потратиться на хорошее новогоднее настроение им не жалко.

Напомним, что накануне праздников в супермаркетах сплошные скидки, но под видом акционной продукции нередко можно купить испорченный товар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама