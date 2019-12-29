Скидки к Новому году в магазинах и супермаркетах: эксперты бьют тревогу

Накануне праздников в супермаркетах сплошные скидки. И нередко под видом акционной продукции можно купить испорченный товар. А значит – отравиться прямо во время новогоднего стола. Новости "Сегодня" пошли в рейд по столичным магазинам и нашли на полке... колбасу из будущего.

До Нового года – совсем немного времени. Самое время составлять праздничное меню. Но будьте внимательны – именно в этот период супермаркеты не гнушаются продавать просрочку. Новости "Сегодня" вместе с директором Союза потребителей Украины проверили качество продуктов, которые нам предлагают к Новому году. Уже в первом магазине обнаруживаем просроченный товар.

Максим Несмеянов, директор Союза потребителей Украины:

"Видишь кусочек вот такого сыра, такой сыр храниться пять-семь дней, его распаковали 30.11, то есть он должен был быть съеден неделю назад".

Далее находим просроченную рыбу, овощи и другие продукты, дата производства на которых вообще отсутствует.

"Если нет даты, дальше говорить не о чем. Брать такой продукт не стоит", – утверждает эксперт.

Направляемся в следующий магазин. И снова нарушения. Колбаса оказалась из будущего.

"А теперь читаем срок годности – от нуля до 14 суток, сегодня еще декабрь, а товар до 21 января", – показывает эксперт.

Идем в супермаркеты. Находим акционные товары к Новому году. Обнаруживаем целую кучу просрочки. Почему эти товары в продаже, объяснить никто не может. Но больше всего нас поразила икра, которая стоит прямо посреди зала без соблюдения условий хранения.

"Нам предлагают скидку в два раза: стоила 200 гривен, стала – 100 гривен. Но в чем проблема. Она без холодильника и она ускорено портится, она должна храниться в температуре от минус двух до минус четырёх градусов", – говорит эксперт.

Поэтому, прежде чем купить продукт, обязательно проверяйте дату его изготовления.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подсчитали, сколько потратят украинцы на бюджетный праздничный ужин. Стоимость праздничного стола на Новый Год, когда цены на некоторые продукты традиционно растут, в среднем для семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,6 % и составит 1620,7 грн.

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