Новый урожай в Украине: какими будут цены на ягоды и фрукты в этом году

Сезон в этом году начался намного раньше, чем в прошлом, что сказывается на ценах

Цены на первые продукты нового урожая в этом году шокируют. Первая клубника на прилавках розничных магазинов продавалась по 270-300 грн! В прошлом году первая ягода продавалась по 80-90 кг/кг, т. е. в три раза дешевле! Мы спросили у экспертов, что значит такой скачок цен. Стоит ли готовиться к тому, что ягоды и другие плоды нового урожая в этом году будут дороже, чем в прошлом?

Как всегда, "виновата" погода

Эксперты в первую очередь обращают внимание на то, что в этом году первые ягоды нового украинского урожая появились в продаже намного раньше, чем в 2017-м. Как сообщалось, в Херсонской области приступили к сбору первого урожая из теплиц еще в 20-х числах апреля. Тогда же первая клубника появилась на прилавках магазинов. И стоила, как два килограмма отборного мяса.

В прошлом году из-за весенних заморозков сезон начался только в первых числах мая. И эксперты считают, что для сравнения цен корректнее сравнивать их по состоянию на одну и ту же дату.

Сейчас, к концу первой декады мая, цены на клубнику действительно упали и продолжают падать буквально каждый день. Так, на львовском оптовом рынке "Шувар", который ведет ежедневную статистику цен, 7 мая средняя цена составляла 65 грн/кг, а минимальная –50 грн. 8 мая средняя цена на клубнику опустилась до 45 грн, а минимальная – до 25 грн. В прошлом году массовая продажа клубники началась только 11 мая, и средняя цена на ягоду составляла 57 грн/кг.

Получается, клубника в этом году уже дешевле, чем в прошлом.

Эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман подтверждает: "В этом году цена на клубнику уже намного ниже, чем в прошлом. И клубники очень много. Фермеры уже переживают, что в этом году ягода будет очень дешевой".

Пока в продаже – только клубника из теплиц. "Настоящая" клубника, т. е. созревшая в грунте, обычно появляется к середине июня. Тогда же цена на клубнику минимальная.

Но в этом году из-за исключительно теплой погоды в мае и отсутствия стрессовых факторов, вроде заморозков или града, грунтовая клубника может появиться даже раньше.

"Резкое потепление может ускорить созревание ягоды в открытом грунте. И если клубника выйдет на рынок одновременно с тепличной, это приведет к драматическому снижнию цен", – говорит Татьяна Гетьман.

Конечно, "драматически" воспринимают низкие цены только производители, покупателей же такая тенденция, наоборот, всегда радует.

В последнее время производители активно продавали ягоду на экспорт. И цены на европейских рынках влияли и на цены у нас. Но в этом году, по словам эксперта, ожидается неплохой урожай и в Европе, поэтому в разгар сезона, в середине июня клубника может стоить намного дешевле, чем в прошлом году, когда из-за весенних заморозков урожай во многих странах был плохой или ниже среднего. В прошлом году, напомним, в середине июня клубника продавалась по 25-30 грн.

"В прошлом году в Европе тоже был неурожай клубники, и цены оказались привлекательны для экспорта. В этом году хороший урожай может быть и в Европе, и в Украине. Если не случится ничего аномального, например, града. Тогда встанет вопрос, как продавать эту ягоду. Во второй половине лета, когда будет уже много других ягод и фруктов, продавать на рынке клубнику фермерам будет уже тяжело. И поздняя клубника, скорее всего, будет идти в основном на переработку. Например, в прошлом году Европа очень хорошо покупала у нас замороженную клубнику. Я думаю, в этом году на переработку будет продано больше ягод – в связи с тем, что урожай будет выше", – говорит Татьяна Гетьман.

Витаминов будет в избытке и по приятной цене

Хороший урожай в этом году ожидается не только клубники, но и других ягод и фруктов.

"По черешням и вообще по косточковым культурам прогнозы очень хорошие. В прошлом году деревья отдохнули, и вполне возможно, что урожай абрикосов, черешен и других плодов в Украине будет самым большим минимум за последние три года", – говорит Татьяна Гетьман.

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит о том же:

"В этом году не было заморозков, ситуация по влаге достаточно неплохая. Это приведет к тому, что урожай ягод, да и всех остальных культур должен быть рекордным".

На рынке уже появилась и ранняя черешня. Тоже раньше, чем в минувшем году. И цены на эту ягоду подтверждают прогнозы экспертов. Так, на львовском оптовом рынке "Шувар" первая черешня 8 мая продавалась по 23-26 грн/кг, тогда как в прошлом году за первую черешню продавцы просили по 35-45 грн/кг.

Эксперт прогнозирует, что в Украине соберут на 20-25% ягод и фруктов больше, чем в 2017 году. Но обвала цен ожидать не приходится: значительная часть витаминной продукции отправится на экспорт

"Ягода – это тот редкий вид продукции, где цены еще не доросли до уровня европейских. Из-за этого, с одной стороны, сегодня все больше сельхозпроизводителей начинают заниматься выращиванием ягод (красной и черной смородины, ежевики, клубники и других). Поэтому предложение этой продукции будет только расти, что не позволит ценам намного подняться. Но с другой стороны – многих производителей интересует преимущественно экспорт. В Европе ягода очень дорогая, и это обстоятельство не позволит ценам в Украине обвалиться слишком низко", – говорит Алексей Дорошенко.

Кроме того, многие производители сегодня стараются "диверсифицировать" свою продукцию по времени, что также не позволит ценам опуститься слишком низко.

"Например, 30% земли отводят под ранние сорта, 30 – под поздние и 40 – под традиционные. Таким образом, они собирают урожай той же клубники, начиная с апреля и заканчивая августом или сентябрем, и стабилизируют цены", – говорит эксперт.

Он также обращает внимание, что цены на скоропортящиеся продукты, такие как ягоды, абрикосы и даже помидоры и огурцы, очень зависят от стабильности поставок. Поэтому скачки могут наблюдаться каждую неделю.

"Когда поставок мало – цены повышаются, когда много – снижаются. С июня начнется продажа культур, выращенных в открытом грунте, и тогда многое будет зависеть от погодных условий. Дожди зачастили, не собрали урожай 3-4 дня – цена повысилась. Потом собрали, отправили – цена понизилась. Поэтому я бы сказал, что больше влияния на цену будет иметь не общий урожай, а поставки в каждый регион, в каждый крупный город в конкретный момент времени", – говорит Алексей Дорошенко.

Молодой "борщевой набор" уже украинский

В этом году молодые овощи нового украинского урожая также появились в продаже намного раньше, чем в прошлом году.

"Сегодня ранний борщевой набор – это уже украинская продукция. Есть, правда, капуста еще и из Македонии и Узбекистана", – говорит Татьяна Гетьман.

Например, в этом году молодая картошка стала продаваться с первых чисел мая, а в прошлом – только с середины месяца. Редиска появилась на прилавках с середины апреля, а в прошлом году – только в конце месяца.

Средняя оптовая цена на молодую свеклу 9 мая составляла 39 грн, в прошлом году первая свекла появилась в продаже 11 мая и стоила в среднем в закупке 21 грн. Оптовая цена на раннюю капусту в этом году также вдвое выше прошлогодней: 23,5 грн (было 12 грн). Картошку на оптовых рынках продают сейчас по 35 грн, в прошлом году в эти же дни продавали по 20 грн.

Но урожай ранних овощей в этом году тоже намного выше, чем в прошлом, и эксперты прогнозируют, что цены не будут высокими.

"Продукции сейчас много, и цены падают. А это потянуло за собой снижение цен и на старый урожай", – рассказывает Алексей Дорошенко.

"Вполне возможно, что и в дальнейшем цены будут ниже прошлогодних, но все будет зависеть от погоды. Минувший год по ранним овощам, как и по ягоде, был не самым удачным", – прогнозирует Татьяна Гетьман.

На многие овощи цены уже ниже, чем были год назад.

"В этом году кабачки в пятницу, 4 мая, стоили 30 грн, а в понедельник – уже 15 грн", – рассказывает о ценах на оптовом рынке "Шувар" Татьяна Гетьман.

По состоянию на 8 мая средняя оптовая цена на кабачки составляла 10 грн, в прошлом году в это же время была 21,5 грн. Молодая редиска в закупке сейчас стоит 8 грн/кг, в прошлом году она стоила 16 грн.

Правда, избыточная дешевизна может спровоцировать дефицит тех или иных продуктов.

"Кабачки и баклажаны многие в прошлом году вообще отказались выращивать, потому что цены были критически низкие", – говорит эксперт.

Низкие цены на новый урожай потянули вниз также цены на прошлогоднюю продукцию.

"Цены на картошку сегодня даже ниже, чем были осенью, когда она закладывалась на хранение. Такая же ситуация и со старым луком", – говорит Татьяна Гетьман.

По прогнозам экспертов, первые овощи из грунта в этом году могут появиться тоже раньше обычного – в конце мая – начале июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине грядет очередной скачок цен.