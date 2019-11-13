Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

Новый закон для заробитчан: эксперты рассказали о главных рисках

13 ноября, 09:52

Виталий Андроник

Трудовых мигрантов хотят защитить от мошенников, но ситуация неоднозначная

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

Как рассказала сайту "Сегодня" руководительница направления HR группы компаний KVADRA INVEST Диана Солодий, перейти на оплату от заказчика посредники действительно могут – некоторые в Украине уже давно работают так. Но перестроиться смогут не все.

"Некоторые кадровые агентства, которые давно работают на рынке и имеют базу партнеров-зарубежных работодателей, смогут это сделать. Другим может быть сложно договориться и, как следствие, они будут вынуждены прекратить деятельность", – замечает Солодий.

Читайте также: Денежные переводы в Украину от заробитчан растут: в Минэкономразвития дали прогноз

Здесь тоже есть обратная сторона – нет механизма ответственности самого работника. Часто работники, так как они ничего не оплачивают, не думают над обязательствами, которые на себя взяли.

"Работник может передумать ехать работать. А посредник уже может сделать рабочую визу, работодатель – забронировать отель... То есть работник может отклонить предложение в любой момент и никакой ответственности он не несет", – говорит основатель компании "Украинский рекрутинг" Владислав Штепа.

Вместе с тем, если проект примут, то он может привести к дисбалансу иностранных работодателей и желающих ехать работать за границу. Количество заявок от зарубежных компаний на работников из Украины может сократиться. Не у всех есть желание платить за трудоустройство, прогнозирует Солодий. А с другой стороны, трудоустройство облегчится – за поиск вакансии не нужно будет платить и желающих работать за границей станет больше.

Подробнее об инициативе депутатов читайте на сайте "Сегодня" – Заробитчан защитят от мошенников: плату за поиск работы за рубежом хотят отменить

Напомним, ранее новости "Сегодня" также сообщали, что каждый пятый украинец разочаровался в работе за границей:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

работа заробитчане трудоустройство поиск работы работа за границей трудовые мигранты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика
Польша наложила рекордный штраф на партнера
Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" (обновлено)Экономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...