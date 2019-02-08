Нужно 100 лет, чтобы экономика Украины достигла уровня ЕС: Всемирный банк дал неутешительный прогноз

ВБ призвал не прекращает реформы, иначе темпы роста останутся "мизерными"

Фото: пресс-центр НБУ

Нужно 100 лет, чтобы экономика Украины достигла уровня ЕС: Всемирный банк дал неутешительный прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg 2019-02-08T09:14:25+02:00 Экономика ВБ призвал не прекращает реформы, иначе темпы роста останутся "мизерными"

При нынешних темпах роста экономики Украине понадобится от 50 до 100 лет для достижения уровня доходов европейских стран. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) об экономическом развитии Украины.

"При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет", – говорится в документе ВБ.

Согласно данным ВБ, для достижения текущего уровня доходов Польши Украине может понадобиться меньше времени – около 50 лет. Показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.

На этом фоне Всемирный банк призвал Украину не откладывать реформы.

"Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", – отметили аналитики ВБ.

В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил:

повышение продуктивности экономики;

расширение возможностей внешней торговли;

укрепление экономических институтов.

Напомним, в 2019 году в Украине прогнозируют замедление роста экономики с 3,4% до 2,9%.

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