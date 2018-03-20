Скромные запросы: о какой зарплате мечтают украинцы

То, что нынешний уровень зарплат в Украине не удовлетворяет большую часть работающих, пожалуй, можно считать фактом, не требующим доказательств. Хотя бы потому, что средняя зарплата в стране всего в 1,9 раза больше реального прожиточного минимума, а средние пенсии – в 2 раза ниже него.

Напомним, в 2017 году Министерство социальной политики подсчитало, что в сентябре фактический прожиточный минимум должен был составлять 3418 грн 98 коп. В то время средняя зарплата равнялась 7351 грн, а средняя пенсия – 1699,5 грн. С тех пор средние зарплаты выросли на 4,9% (до 7711 грн в январе 2018-го), а пенсии – на 7,6% (до 1828,3 грн). Но и цены подросли: с сентября по февраль – на 8%.

Сколько денег нам нужно для счастья

Компания "Research & Branding Group" задалась вопросом, какую бы зарплату хотели иметь украинцы, чтобы считать себя счастливыми. Результаты такого социологического исследования, проведенного в феврале, она презентовала на прошлой неделе.

Оказалось, пределы мечтаний работающих украинцев не такие уж недосягаемые. Опрос показал, что в среднем работающие люди хотели бы получать 14 376 грн. Именно такую цифру вывели социологи, проанализировав ответы респондентов на вопрос "Какой уровень зарплаты полностью удовлетворял бы ваши финансовые потребности, если бы вы работали на одной работе". Получается, для финансового счастья нам хотелось бы иметь всего в два раза больше денег, чем имеем сейчас.

Правда, суммы колебались в зависимости от пола, возраста, места жительства участников соцопроса. Самыми неприхотливыми оказались люди пенсионного возраста (старше 60 лет). Их запрос – 10 935 грн в месяц. А самыми "жадными" показали себя люди от 30 до 39 лет: они пожелали зарабатывать в месяц 16 739 грн.

Согласно выводам социологов, в целом у мужчин финансовые запросы заметно выше, чем у женщин: 16 068 грн и 12 877 грн соответственно. С 20 до 40 лет зарплатные ожидания растут, а потом – падают. Вот как изменялось представление о достаточной зарплате в зависимости от возраста респондентов:

20-29 лет – 15 723 грн,

30-39 лет – 16 739 грн,

40-49 лет – 15 243 грн

50-59 лет – 13 465 грн

60 лет и старше – 10 935 грн.

Жителям областных центров нужны более высокие зарплаты, чем жителям небольших населенных пунктов. В восточных регионах притязания меньше, чем в других.

По данным соцопроса, полностью удовлетворены своим нынешним уровнем зарплат оказались 12% работающих респондентов. А работают у нас всего 53% людей от 18 лет и старше.

Как сообщается на сайте "Research & Branding Group", опрос проводился в форме личного интервью с 7 по 16 февраля 2018 года. Был опрошен 1801 респондент от 18 лет и старше. Выборка репрезентует население Украины по полу, возрасту, типу поселения, региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий). Максимальная погрешность не превышает 2,4%.

Летчики и госслужащие счастливее всех

Если судить о том, кто ближе всех к "счастливым" зарплатам, по данным Укрстата, то среди регионов это, разумеется, столица. Средняя зарплата в Киеве в январе составляла 11 668 грн. А меньше всех получают жители Черновицкой области (5914 грн).

Из профессий самыми обеспеченными оказались работники авиационного транспорта. В этой сфере среднемесячная зарплата за январь составила 32 879 грн. Средняя зарплата в банковской сфере – 15 192 грн – также превышает ту сумму, которую украинцы назвали достаточной для ощущения финансового благополучия. Во всех остальных видах экономической деятельности средние зарплаты не достигают того уровня, который украинцы назвали достаточным до своего финансового благополучия. Средние зарплаты в сфере информации и коммуникаций – 12 248 грн – удовлетворили бы разве что запросы людей старше 60 лет.

Правда, средняя зарплата – все равно что "средняя температура по палате". Разброс, в зависимости от места работы и должности, бывает весьма значительным.

Например, по данным того же Укрстата, зарплату свыше 15 тысяч гривен еще в декабре получал практически каждый 10-й работник в стране (10,8%). Больше всего таких людей в сфере государственного управления (32%), финансовой и страховой деятельности (26,7%), в сфере науки и техники (20%).

Как недавно сообщил министр социальной политики Андрей Рева, 60 тыс. человек, работающих в Украине, получают заработную плату от 55 тыс. грн до нескольких миллионов. По словам министра, это в основном топ-менеджеры крупных компаний разных форм собственности. Если посчитать, из 7 млн 381 тыс. украинцев, которые числились работающими в декабре, 60 тыс. – это менее 1%. Если точнее, 0,8%.

В эту же категорию работников попадают и многие представители высшей власти. Так, недавно в СМИ были названы февральские зарплаты украинских министров и их замов. Например, зарплата министра инфраструктуры Владимира Омеляна составила 83 881 грн, министра обороны Степана Полторака – 66 560 грн, главы Минмолодежи и спорта Игоря Жданова – 65 190 грн, главы Минюста Павла Петренко – 55 049 грн. Остальные министры подучили меньше 55 тыс. грн.

У некотоорых замов зарплаты оказались больше, чем у министров. Например, зарплата замглавы Минэкономразвития Юрия Бровченко составила 171,4 тыс. грн, замминистра молодежи и спорта Игоря Гуцола – почти 86 тыс.

Когда и украинские медики станут отказываться от зарплат?

Во многих странах информация о зарплатах топ-менеджмента (СЕО) является публичной. В США, например, компании давно обязаны были раскрывать сумму вознаграждения своих руководителей. А недавно вступили в силу законодательные изменения, в соответствии с которыми зарплаты СЕО должны публично сравниваться с зарплатами медианного (среднестатистического) сотрудника. Компании только начали отчитываться. Но уже стало известно, что в нефтяной компании Marathon Petroleum Corp. зарплата СЕО (19,7 млн дол. в год) в 935 раз больше зарплаты медианного работника. В компании, выпускающей стиральные машины "Whirlpool", зарплата СЕО (7,08 млн дол.) в 356 раз больше средних зарплат работников (19,9 тыс. дол. в год). У продуктовой компании Kraft Heinz Co. разрыв скромнее – 91:1.

В Канаде недавно произошел неслыханный случай. Тамошние врачи отказались от увеличения зарплат, посчитав, что разрыв между их доходами и доходами младшего медицинского персонала, а также многих пациентов, и без того достаточно велик (средняя зарплата врача в Канаде – 188 тыс. дол. в год). Поэтому они подписали обращение к правительству с просьбой направить причитающиеся им надбавки в систему здравоохранения Квебека, чтобы эти деньги помогли тем, кто нуждается больше.

Хотелось бы, чтобы такие законодательные и моральные правила стали нормой и для Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько украинцы зарабатывают за час.