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Обратная сторона медали: эксперты назвали "плюсы" теневой экономики

18 июля, 12:54

Нелегальный сектор остается опасным явлением, но положительные факторы тоже есть

Фото: Pressfoto / Freepik
Фото: Pressfoto / Freepik.

Высокий уровень теневой экономики приводит к негативным последствиям, таким как неуплаченные налоги и недополученные деньги в бюджет, процветание коррупции и социальная незащищенность работника "теневой" сферы.

"Понятно, что теневая экономика – это зло. Во-первых, потому, что она порождает коррупцию. Эти явления друг без друга не существуют. Во-вторых, теневая экономика выводит за пределы фискальной системы большое количество средств и тем самым ограничивает ресурсы бюджета. В-третьих, в теневой экономике не защищены права людей на труд, на пенсию, на нормальные условия труда и т.д. а кроме того, сам бизнес, который находится в теневом секторе, не может рассчитывать на законную защиту своих интересов. Ну, и в странах с высоким уровнем теневой экономики вся экономика получается плохо управляемой вообще", – объяснил сайту "Сегодня" замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

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Однако не все так однозначно. И те же экономисты считают, что в существовании теневой экономики все же есть и плюсы. Как минимум, для населения страны.

"С другой стороны, в теневой экономике есть и позитив. Во-первых, для людей теневая занятость в условиях невозможности официального трудоустройства – это и возможность получить доход, и возможность избежать каких-то регуляций. То есть теневая экономика – неоднозначное явление, оно имеет две стороны", – продолжил Жалило.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ тоже подчеркнул опасность теневого сектора, но признал, что он помогает населению устоять во время кризисов.

"Теневая экономика, с одной стороны, это негативный фактор. Ее самый главный минус, на мой взгляд, – что "тень" не дает бизнесу возможности капитализироваться и формировать так называемый мультипликатор активов. Теневой бизнес не может привлекать активы для развития, его нельзя продать по реальной стоимости. То есть нет возможности развивать такой бизнес. Но в то же время теневая экономика – это, на самом деле, и очень существенный предохранитель от кризисов", – считает Кущ.

Подробнее о том, как анализируют экономическую "тень" и что это значит для страны, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Фокусы" теневой экономики: за что мы должны быть ей благодарны".

Напомним, с 2018 года в Украине проходят массовые проверки бизнеса – предпринимателей обязывают официально  регистрировать сотрудников.

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Тег бизнес, экономика, Кущ, теневой рынок, Жалило, теневая экономика, теневой бизнес

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Сегодня

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