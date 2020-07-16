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"Общая цель": Шмыгаль обратился к новому главе Нацбанка

16 июля, 11:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер-министр поздравил Кирилла Шевченка с избранием на должность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Шмыгаля, Кабинет министров настроен на совместную с Национальным банком работу.

"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильностью и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу – это рост экономики нашей страны и повышение благосостояния всех украинцев",- заявил Шмыгаль.

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Напомним, Шевченко является главой правления государственного Укргазбанка.

Предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ Кабинет министров глава НБУ Кирилл Шевченко Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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