Эксперт: Обвал цен на нефть – это война России против США за рынок

Цена на нефть может оставаться низкой несколько лет, считает Дмитрий Хорошун, аналитик компании Concorde Capital. В понедельник, 9 марта, котировки на нефть достигли минимума – 31 долл./барр. Цены на нефть обвалились на 30%. Это рекордный обвал цен с 2008 года. Все из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти для удержания цены. Таким образом Россия начала ценовую войну против США за рынок нефти, убежден эксперт.

"Есть высокая вероятность того, что цены будут низкими, то есть в широком диапазоне 20-45 долл./барр. (Brent), в течение длительного времени – много месяцев, возможно, несколько лет. Причина: по всей видимости, Россия решила начать войну за долю рынка, с целью нанести ущерб сланцевой нефти в США. В чём может выражаться победа России (и /Саудитов) над США? В падении производства сланцевой нефти, в банкротстве компаний, которые этим занимаются, вообще в упадке этой отрасли). Но это займёт время, многие месяцы. Аналогичная попытка OPEC (вместе с Россией) вышибить США с рынка нефти в 2015-2016 годах заняла два полных года и, надо сказать, закономерно закончилась ничем – сланцевая отрасль в США устояла. Правда, выживание заставило увеличить долговую нагрузку на эту отрасль, которую компании не успели разгрузить за сытные 2017-2019 годы, и сейчас падение прибыльности может привести к проблемам", – рассказал Дмитрий Хорошун, аналитик компании Concorde Capital.

В ближайшей перспективе цены на нефтяное топливо (бензин, солярка) и нефтепродукты (моторные и агрегатные масла) будут снижаться. Но темпы и сроки изменений цен на нефтепродукты не пропорциональны изменениям цен на саму нефть, отмечает Марина Багрова, член правления Института национальной политики. Так, при снижении стоимости барреля нефти на 30%, на срок более одного месяца, стоимость бензина снижается в среднем на 15-20%.

Но ситуация может развернуться и по-другому, замечает Хорошун. Например, ОПЕК и без России ограничит добычу. Или же Россия развернется и тоже ограничит добычу вслед за или вместе с ОПЕК.

Это приведет к восстановлению цен. Если это случится, то нефть (Brent) вернется в диапазон 40-60 долл./барр. Но это сейчас кажется менее вероятным, чем продолжение войны за долю рынка, считает Хорошун. Раз уж Россия начала эту войну, им логично постараться дойти до конца. И Саудовская Аравия явно дала понять, что настроена воинственно, и не будет поддерживать баланс рынка только своими сокращениями объемов. Еще один сценарий, по которому цены на нефть могут пойти вверх, – если правительства по всему миру запустят программу стимулирования.

Подробней о том, как резкое падение цен на нефть повлияет на стоимость горючего в Украине читайте в материале Цены на нефть обвалились: когда в Украине подешевеет бензин.

Как нефтяной кризис повлияет на стоимость украинского топлива и продуктов:

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