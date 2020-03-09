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Не смогли договориться: цена европейской нефти бьет антирекорды

9 марта, 02:35

Елена Вус

В последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель в феврале 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% – до 33,94 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:08 (по Киеву). К 00:25 (по Киеву) Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до 35,23 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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В последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель в феврале 2016 года.

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Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% – до 32,48 доллара за баррель.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ограничение объема добычи должно остановить снижение цен на "черное золото". Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года.

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цены нефть ОПЕК коронавирус Brent

Источник: ТАСС

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