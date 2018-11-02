Обвал цен на нефть пошел на рекорд

Цены на нефть эталонных марок стабилизировались у достигнутых накануне многомесячных минимумов. Падение по итогам недели, скорее всего, окажется рекордным с февраля-2018. С начала недели Brent подешевела на 6,1%, WTI – на 5,8%.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:08 по киевскому времени подешевели до 72,84 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до 63,48 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent опустилась на 2,15 доллара (2,87%) и составляла на закрытии торгов 72,89 доллара за баррель, WTI – на 1,62 доллара (2,48%), до 63,69 доллара.

Почему дешевеет нефть?

Добыча ОПЕК выросла до максимума с ноября 2016 года вслед за увеличением производства в Саудовской Аравии и Ливии, которое компенсировало снижение поставок из Ирана.

Ранее осенью-2018 цены на нефть взлетали до рекордов за четыре года из-за введения санкций США против Ирана. Иран является третьим по величине производителем черного золота среди стран ОПЕК, поэтому ограничение поступлений иранской нефти на международный рынок грозит дефицитом этого сырья.

Теперь же, как показали результаты опроса Bloomberg, 15 стран ОПЕК увеличили добычу на 430 тыс. баррелей в сутки (б/с) в октябре, до 33,33 млн б/с.

Кроме того, США согласились разрешить восьми странам продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана.