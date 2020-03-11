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Обвал продолжается: как изменились цены на нефть

11 марта, 09:37

Ксения Капустинская

Стоимость черного золота отыграла половину падения, но вернулась к негативной динамике

Цены на нефть немного отыграли падение, произошедшее после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с Россией о соглашении об ограничении нефтедобычи, но снова перешли к снижению. При этом поддержку рынку оказывают ожидания стимулирующих мер по поддержке экономики США,

Так, 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени составляла 38,53 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени до 33,7 доллара за баррель.

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Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Тогда цены на нефть обвалились на 30%, это рекордный уровень с 2008 года. 10 марта Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) – это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в случае продолжения финансового кризиса снижение цен на нефть может продолжиться:

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нефть цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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