Обвинения в незаконности формулы "Роттердам+" безосновательны – европейские эксперты

Обвинения в незаконности формулы "Роттердам +" безосновательны. А резонанс вокруг этого дела создан искусственно.

Так единогласно утверждают европейские эксперты. Теперь и они подключились к обсуждению дела НАБУ против "Роттердам+", и напоминают: стоимость угля в Украине и ряде европейских стран рассчитывалась по одним и тем же принципом.

Почему то, что для Европы лучший выбор, в Украине причина для преследования, выясняли корреспонденты "Сегодня".

Ежегодно Украина сжигает на теплоэлекростанциях около миллиона тонн угля. Электроэнергию в свои дома мы получаем непрерывно. После оккупации части Донбасса Украина не может полностью обеспечить себя собственным углем, поэтому часть приходится покупать за рубежом.

За импортируемый уголь Украина платит дороже, чем за отечественный. Хотя могло бы быть наоборот.

"У нас тонкие пласты. Добыча угля ведется из пластов, залегающих на самой большой глубине в мире", – объясняет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Себестоимость добычи украинского угля высокая – почти 4000 гривень за тонну. Под давлением Минэнерго отечественный уголь продавали втрое дешевле его себестоимости до 2016 года. Разницу покрывали дотациями из госбюджета.

Начинася с 2016 года в Украине ввели европейскую формулу определения объективной цены на уголь. Так называемую "Роттердам+", которая в Европе известна под немного другим названием.

"Соответствующая методика называется API 2. По этим методикам определяется стоимость энергетического угля по всем странам Европы", – говорит директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Эта формула подтянула к объективному уровню цену и на украинский уголь. Государственные шахты заработали на зарплаты шахтерам и обновление оборудования. С тем, что формула была необходима для внедрения, согласны и европейские эксперты. То, что в Украине стало предметом манипуляций, для них – обычный экономический шаг страны.

"Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам, Роттердам, Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину ", – утверждает генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс.

Несмотря на понятные объяснения, необходимость и объективность формулы поставили под сомнение следователи НАБУ. И хотя доказать это им пока не удалось, эксперты видят в этом опасный прецедент.

"Вся эта история уже из какой-то дискуссии на рынке угля превратилась просто в элемент политического противостояния. То есть, отдельные финансово-промышленные группы пытаются лоббировать свои интересы по закреплению хорошего для них удобного тарифа на электроэнергию", – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

С 1 июля этого года формула "Роттердам+" не действует. В Украине состоялась энергореформа. Впрочем, эксперты уверены: формула и была необходимым шагом для перехода к рынку электроэнергии, который сделали многие европейские страны.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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