Очередной кризис на рынке труда в Украине: опять без работы юристы, а нужны сварщики

Сегодня, 07:36

Между теми, кто на бирже и кто реально нужен, дисбаланс

Безработные. Большинство безработных в крупных городах — люди с высшим образованием
Безработные. Большинство безработных в крупных городах — люди с высшим образованием. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Хотя число вакансий в стране за первые полгода перевалило через полмиллиона, количество безработных украинцев все еще исчисляется сотнями тысяч. И почти половина из них — люди с высшим образованием. Госслужба занятости сетует на дисбаланс рынка труда и избыток экономистов с юристами.

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В лидерах госсектор

На конец первого полугодия 2018-го Госслужба занятости зарегистрировала в Украине почти 304 тыс. безработных. Больше всего их в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской — только эта тройка дает 60 тыс. незанятых. Отметим, что отрасли, в которых средняя зарплата самая низкая, не попали в число особо проблемных. Например, по данным Госстата, в отельном и ресторанном секторах средняя зарплата за последнее время снизилась до 5,7 тыс. грн (меньше платят только почтальонам — 5180 грн), а безработных там чуть больше 6 тыс. В то же время госсектор, где средний заработок перевалил за 13 тыс. грн (входит в пятерку самых высоких), является рекордсменом по количеству безработных — почти 49 тыс. человек! Проблемной отраслью оказалась розничная торговля, в которой 45,5 тыс. безработных при средней зарплате в 9354 грн.

Меньше всего проблем с безработицей в спорте и искусстве (1,5 тыс. человек) и добывающей промышленности (2852 человека).

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Трудовой дисбаланс

Что касается вакансий, то сегодня их в службе занятости насчитывается 82 тыс. Больше всего — в перерабатывающей промышленности (20 тыс.) и розничной торговле (12,7 тыс.). Впрочем Валерий Ярошенко из Госслужбы занятости говорит о проблемах рынка труда: в Украины избыток людей с образованием экономистов и юристов. По его словам, на 3 тыс. вакансий экономистов в среднем 5 тыс. желающих. Он также обратил внимание, что у 47% безработных (чуть больше 142 тыс.) есть высшее образование. А в таких крупных городах, как Киев, Одесса и Харьков, среди незанятых украинцев — до 90% тех, у кого есть "вышка". Также Ярошенко отмечает трудовой дисбаланс, поскольку сегодня рынок наиболее нуждается не в экономистах и юристах, а электросварщиках, слесарях, токарях, пекарях. Также нужны работники сферы услуг: водители, повара, официанты, охранники, медсестры, работники сельского хозяйства. Эксперт подчеркивает, что самые низкие зарплаты, которые предлагают работодатели, — у медсестер, продавцов, водителей и швей.

"В Украине так сложилось, что до 80% выпускников школ пытаются вступить в высшие учебные заведения и меньше 30% получают профессиональное образование", — резюмирует Ярошенко.

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"Басня о рынке труда"

HR-эксперт Татьяна Пашкина сомневается, что в ближайшем будущем тенденции на рынке труда изменятся, а безработных экономистов и юристов станет меньше.

"Ситуация напоминают басню про лебедя, рака и щуку. Родители и их дети, структура высшего образования и рынок труда никак не могут договориться. Из-за этого у нас возникает парадоксальная ситуация, когда родители абитуриента не знают о том, что популярно на рынке труда. У детей нет понимания, что на нынешнем производстве роботы, станки XXI века, чистота и даже униформу выдают бесплатно. Никто не идет в слесари. А родители видели в кино юристов, которые ходят с кожаными портфелями и снимают чемоданы денег", — объясняет она.

По мнению эксперта, именно такие предубеждения приводят к тому, что профессия с самой высокой конкуренцией сейчас — юрист. Пашкина считает, что родители сегодня больше заинтересованы в том, чтобы дать своему ребенку возможность получить престижный диплом, и не думают о его дальнейшем трудоустройстве.
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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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