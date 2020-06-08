Оккупация Крыма: СМИ узнали, продлит ли ЕС санкции

Журналист утверждает, что послы Евросоюза готовы рекомендовать продлить действие санкций еще на год

Представители стран-членов Евросоюза собираются одобрить продление еще на год санкций, которые в 2014 году наложили на Россию из-за незаконной аннексии Крымского полуострова.

Об этом, узнав из своих источников, сообщил в микроблоге Twitter журналист Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС в среду (10 июня – ред.) дадут "зеленый свет" на продолжение запрета ЕС касательно инвестиций в Крым еще на один год", – написал Джозвяк.

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Введенные против России санкции действуют в отношении импорта товаров, инвестиций и туристических услуг в Крыму и Севастополе. Кроме того, они запрещают европейским круизным судам заходить в крымские порты, а также экспортировать на аннексированный полуостров некоторые товары и технологии, которые, среди прочего, касаются транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

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Срок действия санкций истекает 23 июня. Решение послов является промежуточным и имеет рекомендационный характер. Окончательное решение принимается на заседании Совета Евросоюза.

Напомним, ранее вице-глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС, литовский дипломат Пятрас Оштрявичус объяснил, почему у Европы нет оснований снимать санкции с РФлибо менять свою политику касательно этой страны.

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А какие новые санкции против России из-за Крыма призывает ввести США, смотрите в видеосюжете:

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