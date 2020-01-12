Оклады бюджетникам выросли: почему это плохо

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Реклама

С 1 января 2020 года у бюджетников увеличились должностные оклады, которые, напомним, равны зарплатам или составляют часть, если к окладу есть надбавки либо премии. Рост окладов составил от минимума в 181 гривни для уборщицы до максимальных 789 гривен у директора государственного НИИ. При этом зарплата уборщицы увеличилась на 550 гривен, а зарплата директора на те же 789 гривен. Причина в том, что оклад уборщицы с 1 января всего 2102 грн, а так как платить меньше минимальной зарплаты незаконно, то ей государство добавило к повышению еще 1,25 ее оклада, чтобы выйти на нынешнюю минимальную зарплату в 4723 грн. Очевидно, что оклад директора явно больше минимальной зарплаты – теперь он 9165 грн.

Экономисты поддерживают повышение заработков в бюджетной сфере, но называют их рост недостаточным. А нынешние размеры окладов, привязанных не к минимальной зарплате, как было раньше, а к прожиточному минимуму, который ниже минимальной зарплаты более чем вдвое, жестко критикуют.

"То, что у половины бюджетников оклады ниже минимальной зарплаты, это не только неправильно, ибо порождает уравниловку и напряжение в обществе, но и опасно для будущего Украины, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Как можно, чтобы хирург, который делает сложные операции, и младшая медсестра, "оперирующая" ведром с водой и шваброй, получали почти одинаковые и при этом почти минимальные зарплаты? Очевидно, что врачу надо платить в разы больше, но этого не позволяют возможности бюджета. То же касается и учителей. В итоге бесплатное среднее образование у нас постепенно прекращается в "ликвидацию безграмотности": закончив школу, выпускник умеет читать, писать и считать. О какой достойной карьере и высоких заработках может быть речь? Дабы получить знания, теперь надо либо обучаться в платной школе, либо у репетитора. Или стать трудовым мигрантом, чтобы зарабатывать физическим трудом за границей, где за такую работу платят в разы больше, чем в Украине. А в преподаватели, увы, сейчас идут либо подвижники, либо те, кто не может найти себе более высокооплачиваемую работу".

/ Фото: Сегодня

Также, по словам Пендзина, система премий и надбавок при небольших окладах имеет две стороны: она позволяет платить больше тем, кто продуктивнее работает, стимулируя лучших, но одновременно ставит сотрудников в зависимость от руководства. Директор школы, например, может распределять премиальный фонд с учетом не заслуг, а личной лояльности к нему подчиненных, таких примеров немало.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что до стремительного повышения минзарплат, начавшегося в 2017 году, тарифная сетка была привязана к минимальной зарплате. Специалист 1 разряда получал минималку, более квалифицированные работники – выше, пропорционально коэффициенту, указанному в Единой тарифной сетке.

"Если бы эту норму не отменили, то уборщица сейчас получала бы 4723 грн, но это был бы ее оклад, а не оклад плюс доплата еще в 1,25 оклада, потому что по закону меньше платить нельзя. А профессор получал бы не 8000 грн, а более 18000 грн, – подсчитал Охрименко. – И это было бы справедливо. Но, после повышения минзарплаты, тарифную сетку начало "разрывать", возможности бюджета не позволяли такого резкого роста зарплат бюджетников. И минимальный оклад урезали, сделав его равным прожиточному минимуму".

При этом, по словам Охрименко, больше всего пострадали квалифицированные медики, преподаватели, так как из-за уравниловки они начали искать работу в частном секторе или стали трудовыми мигрантами.

Тем временем на рынке труда Украины набирают популярность водители, электромастера и слесари. Подробности – в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама