Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили

Математическая задача с числами запутала юзеров в сети / Фото: Depositphotos

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С 1 января наступившего года многие из тех, кто работает в бюджетной сфере, начали зарабатывать больше. Причина в том, что с января выросли минимальные зарплаты в стране и оклады в бюджетном секторе. В Кабмине обещают, что в 2020 году средняя зарплата украинцев может вырасти на 10%. У кого и насколько уже увеличились доходы, выяснил сайт "Сегодня".

Почему растут

Начиная с 1 января 2017 года заработки в бюджетной сфере повышаются все более интенсивно. Напомним: в 2017 году минимальная зарплата выросла вдвое с 1600 до 3200 грн и это сразу сказалось на зарплатах бюджетников, прежде всего тех, кто имеет низкие разряды в Единой тарифной сетке профессий (см. инфографику) и соответственно, мало получает. В 2018 году минимальная зарплата выросла на 523 грн, или до 3723 грн, в 2019-м еще на 450 грн, или до 4173 грн, в 2020-м – еще на 550 грн или до 4723 грн. Речь идет о "брутто"-заработках, без вычета налогов, которые в сумме составляют 19,5%.

При этом Кабмин прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.

/ Фото: Сегодня

Учитывая, что по закону нельзя платить меньше минимума, а оклады многих профессий ниже, то с каждым годом все большему количеству работников доплачивают до минимальной зарплаты, что порождает уравниловку. Например, в 2020 году это касается 50% профессий, учтенных в Единой тарифной сетке – начиная от уборщицы и заканчивая старшим научным сотрудником и учителем высшей категории. Но на практике всем, кто занимается более-менее квалифицированным трудом и так платят больше за счет надбавок.

Так было и раньше, но стали ли украинцы богаче по итогам 2019 года?

Как доплачивают

Учитывая мизерные оклады, учителям и медикам доплачивают различные надбавки и премии. По информации Министерства образования и науки, для учителей стала обязательной надбавка 10% от оклада "за престижность" профессии. Также дополнительно платят 20% за проверку тетрадей, 10% за классное руководство, 10% за заведование кабинетом, учитывают дополнительно проведенные уроки и т. д. Предусмотрена и надбавка за стаж работы: свыше трех лет – это 10% оклада, свыше 10 лет – 20%, свыше 20 лет – 30%.

Например, для учителя без категории, проработавшего в школе три года и имеющего оклад 3447 грн, зарплата с учетом всех перечисленных надбавок составит 5170 грн. А для педагога высшей категории, отработавшего 20 лет и имеющего оклад 4456 грн – 6684 грн. Еще до 50% оклада (не зарплаты!) или от 1723 до 2228 грн учитель может заработать, взяв 1,5 ставки, то есть вести в 1,5 раза больше уроков. Итого заработок будет 7-10 тыс. грн.

Есть подобные надбавки и у медсестер, врачей, в итоге их зарплаты также получаются в 1,5-2 раза больше оклада или до 7-9 тыс. грн. Но все равно это ниже, чем средняя реальная зарплата в Украине.

Кстати, новый Кабмин отсрочил на год, до 1 января 2021 года, вступление в силу постановления №822 от 10 июля 2019 года, принятого предыдущим Кабмином, в соответствии с которым оклады учителей с 2020 года не могли быть меньше 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных или 5255 грн, плюс перечисленные выше надбавки к нему (сейчас минимальный оклад – 1,73 прожиточных минимумов). А в 2023 году минимальный оклад учителя должен был дорасти до 4 прожиточных минимумов, оценочно, с учетом ежегодного роста соцстандартов, это порядка 10 тыс. грн.

Что говорят эксперты

Экономисты поддерживают повышение заработков в бюджетной сфере, но называют их рост недостаточным. А нынешние размеры окладов, привязанных не к минимальной зарплате, как было раньше, а к прожминимуму, который ниже минзарплаты более чем вдвое, жестко критикуют.

"То, что у половины бюджетников оклады ниже минимальной зарплаты, это не только неправильно, ибо порождает уравниловку и напряжение в обществе, но и опасно для будущего Украины, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Как можно, чтобы хирург, который делает сложные операции и младшая медсестра, "оперирующая" ведром с водой и шваброй, получали почти одинаковые и при этом почти минимальные зарплаты? Очевидно, что врачу надо платить в разы больше, но этого не позволяют возможности бюджета. То же касается и учителей. В итоге бесплатное среднее образование у нас постепенно прекращается в "ликвидацию безграмотности": закончив школу, выпускник умеет читать, писать и считать. О какой достойной карьере и высоких заработках может быть речь? Дабы получить знания, теперь надо либо обучаться в платной школе, либо у репетитора. Или стать трудовым мигрантом, чтобы зарабатывать физическим трудом за границей, где за такую работу платят в разы больше, чем в Украине. А в преподаватели, увы, сейчас идут либо подвижники, либо те, кто не может найти себе более высокооплачиваемую работу".

Также, по словам Пендзина, система премий и надбавок при небольших окладах имеет две стороны: она позволяет платить больше тем, кто продуктивнее работает, стимулируя лучших, но одновременно ставит сотрудников в зависимость от руководства. Директор школы, например, может распределять премиальный фонд с учетом не заслуг, а личной лояльности к нему подчиненных, таких примеров немало.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что до стремительного повышения минзарплат, начавшегося в 2017 году, тарифная сетка была привязана к минимальной зарплате. Специалист 1 разряда получал минзарплату, более квалифицированные работники – выше, пропорционально коэффициенту, указанному в Единой тарифной сетке.

"Если бы эту норму не отменили, то уборщица сейчас получала бы 4723 грн, но это был бы ее оклад, а не оклад плюс доплата еще в 1,25 оклада, потому что по закону меньше платить нельзя. А профессор получал бы не 8000 грн, а более 18000 грн, – подсчитал Охрименко. – И это было бы справедливо. Но, после повышения минзарплаты, тарифную сетку начало "разрывать", возможности бюджета не позволяли такого резкого роста зарплат бюджетников. И минимальный оклад урезали, сделав его равным прожиточному минимуму".

При этом, по словам Охрименко, больше всего пострадали квалифицированные медики, преподаватели, так как из-за уравниловки они начали искать работу в частном секторе или стали трудовыми мигрантами.

Как выживает "бюджетный" народ

Не секрет, что многие бюджетники не живут только на зарплату. Только ленивый не писал о "благодарности" доктору, медсестре за "бесплатную" операцию, платим мы и врачам скорой помощи за приезд на вызов и так далее.

Учителя зарабатывают репетиторством, многие делают это официально, с уплатой налогов, иначе на зарплату в 7-8 тыс. грн, имея семью, детей, не выжить. Средние расценки – 150-200 грн/в час, подготовка к успешной сдаче ВНО стоит вдвое дороже.

"Репетиторство – мой основной заработок, но на него уходит почти все свободное время, – рассказала нам Ирина Петрик, учитель математики обычной киевской школы, расположенной в спальном районе. – После занятий у меня каждый день 2-3 ученика, в субботу с утра тоже, воскресенье выходной. Желающих больше, но не потяну физически".

О заработках Ирина говорить не стала, но упомянула о том, что она мать-одиночка, при этом ежегодно ездит с ребенком на курорт за границу, недавно сделала в квартире ремонт и купила новую мебель. На одну зарплату учителя такое вряд ли возможно.

Но, увы, не все бюджетники могут так зарабатывать. Есть еще библиотекари, работники музеев, социальные работники и масса других профессий, не связанных с образованием и здравоохранением. Эти люди по-прежнему обречены на выживание, даже несмотря на ежегодную индексацию их зарплат.

О том, сколько достанется врачам и учителям из бюджетного "пирога", премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24":

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