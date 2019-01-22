Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока – 2" остаются

Комиссия по-прежнему сохраняет полную приверженность газовой директиве и соответствующим поправкам к этой директиве

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Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока – 2" остаются //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg 2019-01-22T02:28:00+02:00 Экономика Комиссия по-прежнему сохраняет полную приверженность газовой директиве и соответствующим поправкам к этой директиве

Позиция, которую Еврокомиссия (ЕК) занимает по газопроводу "Северный поток – 2", хорошо известна, заявил заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович, выступая после трехсторонней встречи по газу (ЕС-РФ-Украина) в понедельник в Брюсселе.

"Наши опасения остаются, в особенности в том, что касается нашей задачи по диверсификации поставщиков энергоносителей. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы принятый контракт полностью соответствовал европейскому праву. И я уже сообщил обеим сторонам о поправках к директиве по газу", – сказал Шефчович.

"Я подчеркну, что комиссия по-прежнему сохраняет полную приверженность газовой директиве и соответствующим поправкам к этой директиве", – добавил еврокомиссар.

Напомним, первая встреча по газу на министерском уровне прошла 17 июля 2018 года. Во втором полугодии состоялись переговоры на экспертном уровне. По словам министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, Украина, Россия и ЕС в ходе консультаций договорились разработать график дальнейших встреч в рамках переговоров о транзите российского газа через Украину.

Второй раунд трехсторонних газовых переговоров на уровне министров проходил 21 января в Брюсселе при участии вице-президента Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича, а также министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, министра энергетики России Александра Новака и представителя "Газпрома" Александра Медведева.

ЕС ожидает, что Украина и Россия возьмут на себя четкие обязательства по достижению прогресса в ходе переговоров по новому контракту на транзит российского газа через Украину в ЕС с 2020 года.

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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