Оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества

Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с Укртрансгаза в пользу другой компании

Фото: utg.ua

Компания "Укртрансгаз" (ранее выполняла функции оператора ГТС Украины), которая эксплуатирует подземные хранилища газа в Украине (ПХГ), сообщила об аресте своих счетов, а также имущества по делу о взыскании частными структурами 2,3 млрд гривен (почти 95 млн долларов). Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

Сообщается, что частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу другой компании. В настоящее время наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах.

В компании пояснили, что арбитражный суд Киева 12 июля 2000 года обязал ее поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЗАО "Укрэнергосбыт". При этом в денежном выражении этот объем не был выражен тогда, а взысканием газа истец не занимался.

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В последующем право требования было продано другой компании, по иску которой Хозяйственный суд Киева 9 января 2020 года поменял способ взыскания на денежный, а сумма была определена в размере 2,3 млрд гривен. В "Укртрансгазе" назвали безосновательной определенную судом сумму, а также обратились в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой не допустить денежного взыскания.

"Блокирование средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона", — сказано в сообщении.

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Компания "Укртрансгаз" (принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в лице своего филиала "Оператор газохранилищ Украины" эксплуатирует 11 ПХГ общей емкостью около 30 млрд куб. м. По состоянию на 20 января в них находилось более 17,5 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, 25 ноября Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора газотранспортной системы.

Напомним, в сентябре-2019 Кабинет министров Украины обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором ГТС будет компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100%-ная "дочка" "Укртрансгаза"), которая с 1 июля уже осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, полноценно заработал с 1 января 2020 года.

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