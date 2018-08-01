Остатки на казначейском счете резко упали: в Минфине назвали причины

Сегодня, 16:33

Маркарова объяснила ситуацию и призвала не паниковать

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого единого казначейского счета. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

За месяц остатки на счету Госказначейства уменьшились на 78,8%. Сумма средств на едином казначейском счете составляет 1,99 млрд гривен, а по состоянию на 1 июля на счету было 9,38 млрд грн.

"По состоянию на начало операционного дня 1 августа на гривневом Едином казначейском счете (ЕКС), действительно, было 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах Госказначейства ... есть эквивалент 20,9 млрд грн (которые в стандартном отчете в начале месяца не отображаются) и ... у Минфина не было причин продавать валюту. Конечно, невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого ЕКС", – написала Маркарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Кабмин разрешил класть деньги казначейства на валютные депозиты. Поэтому размещать свободные средства бюджета теперь можно в долларах.

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И.о. министра финансов заверила, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя. И будут уходить вовремя.

Напомним, в 2017 году остатки на счету Госказначейства побили исторический рекорд  - 61,2 млрд грн. Как известно, остатки на едином казначейском счету — это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало месяца.
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Источник:

"Сегодня"

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