Остаток на казначейском счете Украины побил исторический рекорд

/ Фото: пресс-центр НБУ

По итогам августа 2019 года количество средств на Едином казначейском счете (ЕКС) Украины выросло на 26,3%, по сравнению с июлем. Так, остаток средств к 1 сентября составил 61,84 млрд гривен. Это новый исторический рекорд. Прошлый был установлен в 2017 году, когда остатки на счете Госказначейства составили 61,2 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственного казначейства Украины.

Реклама

При этом по состоянию на 1 сентября 2018 года этот показатель составлял 27,09 млрд гривен, то есть был более чем вдвое меньше, чем в этом году. В начале 2019 года остатки средств на Едином казначейском счете ЕКС составляли 9,9 млрд грн, то есть с начала 2019 года они выросли шесть с лишним раз.

Остатки на Едином казначейском счете — это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало месяца.

Как известно, госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Верховной Рады и Кабмина сегодня, 2 сентября, напомнил, что проект госбюджета на 2020 год должен быть внесен в парламент до 15 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама