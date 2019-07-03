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Открытый рынок земли изменит цены на ее аренду: эксперт озвучил прогноз

3 июля, 16:35

Собственники паев будут больше зарабатывать, считает экономист

Фото: Pixabay

Отмена моратория на продажу земли сельхозназначения повысит стоимость аренды паев и платежеспособность жителей сельской местности. Такую мысль озвучил сайту "Сегодня" заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"Цена аренды [в случае открытия рынка земли] также будет расти и приближаться к потенциальному рыночному уровню. Рынки аренды и продажи связаны. Если нет рынка продажи, цена аренды будет занижена. Это значит, что бабушка или дедушка – собственники паев, получат больше денег", – сказал он.

Яблоновский добавил: если рассчитываться с собственниками паев будут живыми деньгами, это позволит повысить платежеспособный спрос среди населения и развитие сельской местности в целом.

Напомним, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

Также мы писали о том, что должна сделать Украина перед запуском рынка земли.

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Тег земля, цена, аренда, мораторий, Украина, пай, аренда земли, рынок земли

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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