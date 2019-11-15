Отмена госмонополии на производство спирта: Рада сделала первый шаг

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатам проект закона о внесении изменений в Закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" 23 октября и определил его как неотложный. Сегодня документ приняли за основу 293 голосами.

Еще одним голосованием нардепы одобрили сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению – 251 "за".

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Как писали новости "Сегодня", ранее в Офисе президента отметили, что в течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля его теневого оборота выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

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Президентский законопроект также предлагает предоставлять субъектам хозяйствования любой формы собственности возможность производить спирт при условии получения соответствующей лицензии.

Ранее в "Укрспирте" заявляли, что в Украине отсутствует нормативная база для развития спиртовой отрасли, а основным препятствием является акцизный сбор, унифицированный акцизный налог, отмененный сегодня во всем мире.

Тем временем британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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