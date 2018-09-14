Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла

Министр ЖКХ Геннадий Зубко рассказал, где этой зимой в Украине может оказаться холоднее всего

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ признало наличие проблем с подготовкой столицы к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо Киева затруднения наблюдаются в Коцюбинском (Киевская обл.), Смеле (Черкасская обл.) и Шепетовке (Хмельницкая обл.).

"Почти на 100% готова социальная инфраструктура. Начались регламентные работы и запуски по всем котельным. Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по Коцюбинском, Смеле и Шепетовке. Актуальным является вопрос и по Киеву, где происходит передача целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго", – уточнил глава министерства и вице-премьер Геннадий Зубко.

По его словам, в течение ближайших недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона.

Ранее мы уже писали о том, что украинцев ждет подорожание отопления, воды и газа.

Кроме того, мы приводили преимущества нововведения украинской власти – реестра получателей субсидий.

Также, как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко сказал, когда жителям дадут горячую воду.