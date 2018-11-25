Падение Bitcoin: курс криптовалюты пробил новое "дно"

Курс криптовалюты Bitcoin стремительно упал. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 25 ноября Bitcoin торгуется в районе 3,736 доллара, что на 13,77% ниже уровня предыдущего дня. Кроме того, снижаются курсы большинства других криптовалют. В частности, на 14% подешевел Ethereum, а Litecoin упал на 12%.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала до 120 миллиардов долларов, что является самым низким показателем за год.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" Кушнирук также пояснял, с чем может быть связан обвал курса биткоина.