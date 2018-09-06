Биткоину грозит обвал до 1000 долларов: эксперт назвал причину падения курса

Причиной резкого падения криптовалют стали новости от крупнейшего мирового инвестиционного банка Goldman Sashs, который отказался от создания департамента по торговле криптовалютами в связи с "туманным будущим регулирования и развития этого направления". Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"На рынке криптовалют такое решение отразилось негативно, поскольку крупнейшие игроки воздерживаются от операций", – пояснил Шевчишин.

Он подчеркнул, что Bitcoin уже приблизился к годовым минимумам – 5700–5800 долларов.

"Если этот уровень будет преодолен, существует высокая вероятность масштабных распродаж криптовалюты, и ее падения к уровням 1000–1100 долларов, что соответствует пикам 2013 года. К распродажам подключатся долгосрочные держатели, а также спекулянты, которые брали кредиты под покупку криптовалют в 2017 году. Криптовалюту будут продавать майнеры, которые запаслись живыми деньгами для расчета за электричество", – прогнозирует эксперт.

Напомним, всего за сутки биткоин рухнул на 12,8% и утром 6 сентября торговался на уровне 6391 доллара. Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации обесценились еще больше.Так, цена Ethereum упала на 20,89% и находится на отметке в 224,8 доллара. Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 14,45%, а Bitcoin Cash подешевел на 20,96%. Криптовалюта EOS потеряла 22,69%.

Курс Bitcoin за неделю

Основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.