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Падение, но не "дикое": в Кабмине подвели итоги внешней торговли Украины

11 июня, 12:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые экспортные позиции все равно показали заметный "плюс"

Несмотря на то, что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, в целом страна за первые пять месяцев 2020 года сократила экспорт и импорт, а отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось. Такие итоги внешней торговли подвел замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Результаты торговли за первые пять месяцев смешанные. Экспорт упал на 6,5%. По сравнению с дикими 31% падения немецкого экспорта это еще умеренно, но все равно падение. Импорт упал на 14,4%, и отрицательное сальдо сократилось до 637 млн долларов. Это едва ли не единственный позитив в торговой статистике", – написал Качка на своей странице в Facebook.

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Впрочем, по его словам, даже несмотря на кризис, экспорт некоторых товаров заметно вырос. Качка привел в качестве примера такие торговые позиции:

  • подсолнечное масло – "плюс" 420 млн к прошлому году и 2,3 млрд долларов выручки;
  • ячмень – "плюс" 185 млн долларов в прошлом году;
  • пшеница – "плюс" 100 млн и 1,07 млрд долларов выручки;
  • железная руда – "плюс" 82 млн долларов и 1,5 млрд выручки;
  • турбины – "плюс" 66,5 млн долларов и рост выручки почти вдвое.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

Также новости "Сегодня" уже рассказывали о том, как Украина зарабатывает на подсолнечном масле. Этот привычный для нас продукт американцы покупают по цене шесть долларов за литр. Подробности узнавайте из сюжета:

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торговля экспорт импорт Украина внешняя торговля Тарас Качка

Источник: Сегодня

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