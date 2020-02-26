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Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции в январе: подробности

26 февраля, 01:31

Почти половина украинского экспорта приходится на продукцию АПК и пищевой промышленности

В январе 2020 года украинские компании значительно нарастили экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3%, реализовав продукции на 2 млрд долларов. Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%", – написал министр в Facebook.

Основными составляющими аграрного экспорта являются зерновые культуры, жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно).

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Как отметил Милованов, наибольший объем экспорта украинских зерновых культур пришелся на рынок Египта (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% объема экспорта кукурузы).

Украинское подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9% соответственно).

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"В этом году и в последующие три года на поддержку и продвижение экспорта мы запланировали выделить 455 млн грн. Это то, что мы делаем, чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал", – отметил Милованов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро. Наша страна – в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента. Кроме Украины, главными экспортерами аграрной продукции были США (12 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро).

Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как Украина зарабатывает на экспорте подсолнечного масла, за которое в США готовы платить по шесть долларов за литр:

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зерно экспорт Египет Индия Китай Нидерланды масло кукуруза аграрии пшеница пищепром аграрный бизнес

Источник: Сегодня

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