Паевой взнос при строительстве отменяется: Рада проголосовала за улучшение инвестклимата

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Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, который предусматривает отмену уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта при строительстве (№ 1059).

Документ внесли в парламент 29 августа, а президент отметил его как неотложный. 11 сентября депутаты проголосовали за него в первом чтении, а сегодня – во втором (272 голоса).

"Паевой взнос – это своеобразный квазиналог на строительство, который, с формальной точки зрения, уплачивается застройщиком, однако фактическим его плательщиком является покупатель недвижимости", – говорится в пояснительной записке.

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Пресс-служба Рады отмечает, что цель закона – "улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business".

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Кроме того, данный закон отменяет проведение экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, которые передаются в залог.

Напомним, что сейчас украинское законодательство предусматривает уплату заказчиками строительства паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта в размере 4% от стоимости жилищного строительства и 10% – нежилой застройки.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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