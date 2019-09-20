Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Парламент намерен заслушать проект госбюджета на 2020 год

В пятницу, 20 сентября, согласно повестке дня, состоятся утреннее и вечернее заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Кроме того, на суд нардепов будут вынесены:

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Закон о внесении изменений в закон о Государственном бюро расследований" (№ 2116);

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в период (№ 1224).

Проект закона о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе" об усовершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы (1227).

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Кроме того, парламент намерен рассмотреть законопроекты о верификации и мониторинге госвыплат (№1231 и №1231-1), а также законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины (№1230)

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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