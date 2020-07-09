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"Пакеты малыша" будут выдавать деньгами: что предложил Кабмин

9 июля, 13:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Минсоцполитики отреагировали на решение антимонопольщиков

Министерство социальной политики Украины собирается выплачивать компенсацию стоимости "Пакетов малыша" на детей, которые родились в 2020 году, но не получили бэби-бокс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша", – говорится в сообщении.

Поэтому в министерстве разработали проект правительственного решения, которое предусматривает выплату денежной компенсации. Сумма этой компенсации составит около 5 тысяч гривен.

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Напомним, программа выдачи бэби-боксов стартовала 1 сентября 2018 года. Первые наборы состояли тогда из 25 необходимых для новорожденного вещей и информационных материалов по уходу за ребенком.

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бэби-бокс пакет малыша

Источник: Сегодня

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