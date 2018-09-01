В украинских роддомах стартует программа выдачи бэби-боксов

Сегодня, 13:01

Наборы состоят из 25 необходимых для новорожденного вещей и информационных материалов по уходу за ребенком

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С 1 сентября в украинских роддомах семьям при рождении ребенка будут выдавать специальные детские наборы – бэби-боксы. Такие наборы состоят из 25 необходимых для новорожденного вещей, общей стоимостью до пяти тысяч гривен.

В состав бэби-бокса входят одноразовые памперсы, салфетки, пеленки, шапочки, ползунки, матрас, пледы, косметические средства и термометры. При этом весь комплект упакован в коробку-люльку из прочного картона с дополнительно укрепленным дном – она может служить колыбелью для новорожденного.

Кроме вещей в наборе будут информационные материалы, которые помогут новоиспеченным родителям разобраться во всех вопросах по уходу за ребенком.

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Отметим, Кабинет министров Украины уточнил сроки выдачи бэби-боксовс 1 сентября внедряется предоставление при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в пределах государственной помощи семьям с детьми, но не позднее 30 дней со дня рождения ребенка. То есть бэби-бокс родители получат в течение месяца после рождения ребенка. 

Ранее сайт "Сегодня" писал, какие соцвыплаты сейчас положены новорожденным детям и от чего они зависят. Сейчас помощь при рождении ребенка, причем неважно какого по счету, на сегодняшний день составляет 41 280 грн.
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Источник:

"Сегодня"

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