Нехватка денежной помощи и общения: как живут украинские папы в декрете

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Стереотип о том, что сидеть с ребенком – женская работа, постепенно разрушается. По крайней мере, в крупных городах Украины все больше отцов решают остаться с детьми. Некоторые из таких отцов активно рассказывают в социальных сетях, как проводят время с малышами, что делают и с какими сложностями и радостями сталкиваются в декрете.

Папа может все

Максим привык работать на ресторанных кухнях, но сейчас хозяйничает на домашней и выполняет заказы пятилетней дочери Софии. Девочка и сама с радостью помогает папе готовить.

"У меня было сокращение на работе. И мы решили, что я останусь с ребенком дома сидеть, а жена будет на работе. Периодически бывают и у меня подработки. Но основной добытчик – это жена", – рассказывает Максим.

А его дочь Софийка делает то же, что и дети ее возраста: активно познает мир, двигается, играет... Хотя при рождении ей не давали шансов на жизнь. Девочка появилась на свет со спинномозговой грыжей. Уже на второй день жизни ей сделали операцию, через неделю еще одну. Потом были бассейн, лечебная верховая езда, занятия с логопедом, уроки английского, а еще кружки и частный садик – и везде с отцом. Медики результатам домашней реабилитации только удивляются.

По статистике, четверть мужчин бросают семью в первый месяц после рождения ребенка с инвалидностью. Через полгода из таких семей уходит 15% мужчин, а через год – еще 10%. Но Максим свою заботу о дочери подвигом не считает.

"Как такового героизма я не вижу. Заботу одного из родителей я взял на себя", – делится он.

Писатель Артем Чапай тоже был в декретном отпуске – ухаживал за двумя сыновьями.

"Оксана, моя жена, была в декрете первые, по крайней мере, месяцев десять. Потом уже мы менялись. Конечно, иногда помогали бабушки. Но в остальном никакой разницы нет. То есть, купать, менять подгузники, гулять с детской коляской – все похоже", – рассказывает он.

Свой опыт Артем использовал в своей книге.

"В первый раз оставшись один с двумя детьми на несколько суток, я понял, как человек может сойти с ума в декрете. Как говорится, дети – цветы жизни. Однако, если заниматься исключительно "цветоводством", может произойти и депрессия, и психоз", – говорится в книге Артема "Папа в декрете. О чем не спрашивают женщин".

"Самое сложное – это не физически, а психологическое однообразие и недостаток общения со взрослыми. Потому что, как бы ты ни был привязан к своим детям, взрослому иногда хочется поговорить на более сложные темы, чем просто "как говорит корова" или "где у папы глазки", – делится Артем.

Мизерные декретные

Официально в декрете в Украине находятся около 25 тысяч мужчин, и это лишь 2% от общего числа отцов. Хотя на самом деле таких пап может быть и больше. Просто не все оформляют отпуск по уходу за ребенком. Артема, например, остановили мизерные выплаты.

"Нет никаких декретных. Это миф. Это просто минималку тебе платят, это социальное страхование. Только отдельные фирмы, преимущественно зарубежные, которые платят все налоги чистыми, платят все зарплаты чистыми, а не минималку "плюс" конверт, только тогда есть шанс что-то получить. Как правило, в Украине, если мужчина зарабатывает больше женщины, то в декрет уйдет женщина. Просто потому, что декретных денег нет. И получается замкнутый круг. Так как женщина уходит в один декрет, в другой декрет, она дальше зарабатывает меньше", – говорит Артем.

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Он позволил жене делать карьеру, но и сам, ухаживая за детьми, времени не терял. Издал три книги, в частности бестселлер "Папа в декрете". Считает, что работа для мужчины – не повод уделять меньше внимания семье.

Неутешительная статистика

"Недавно было исследование, что именно в Украине в среднем отцы втрое меньше проводят времени детьми, чем женщины. И это речь идет не о декрете. Это говорится о всех детях до 18 лет. Потому что идет по инерции: если папа с самого детства за ребенком меньше следил или старался спихнуть этот уход на маму, не будет так что когда ребенку, к примеру, пять лет, отец переключится. Так не бывает", – убежден Артем.

Восемь из десяти мужчин пожилого возраста жалеют, что в молодости недостаточно занимались детьми. Впрочем, времена меняются. И сейчас активное отцовство в тренде.

"Если ты считаешь себя отцом, хочешь быть отцом и ответственно относишься к отцовству, то ты будешь уделять внимание воспитанию ребенка. Ты будешь вместо того, чтобы лишние полчаса полежать на диване, брать ребенка и идти с ним на улицу", – говорит руководитель ОО "Объединение отцов-одиночек Украины" Александр Мазур.

После смерти жены Александр остался с двумя маленькими детьми. Гордится, что вырастил их хорошими людьми. А сейчас сам помогает отцам-одиночкам.

"Обратились люди по поводу отца, который воспитывает сегодня 12 детей. Совсем недавно он потерял свою жену. Он сегодня находится в таком угнетенном состоянии. Мне стыдно, что государство не поддерживает этих людей", – говорит Алекспндр.

Между тем, когда есть выбор – кому из родителей идти в декрет – материальный фактор играет едва ли не решающую роль. То, что норма на Западе, для Украины пока редкость.

Напомним, ранее мы писали, что 48% украинских мужчин оказались не против также уходить в декретный отпуск, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS.

А о том, как украинские папы могут успешно воспитывать дочек, заплетая им косички и меняя подгузники, смотрите в видеоролике:

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