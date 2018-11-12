Парубий пригласил инвесторов из США к совместному управлению украинской ГТС

Сегодня, 20:49

Вопросы дальнейшей работы украинской "трубы" спикер Рады обсуждал на встрече с министром энергетики США Перри

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com

Вопросы энергетической безопасности Украины обсудили 12 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий и министр энергетики США Риком Перри.

"Председатель Верховной Рады отметил, что вопрос энергетической безопасности является одним из ключевых для Украины. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетике, поставки сжиженного газа в Украину. Парубий пригласил американских инвесторов к соуправлению украинской газотранспортной системой", – сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Перри, в свою очередь, поприветствовал сотрудничество США и Украины в вопросе энергетической безопасности и отметил, что США по-прежнему остается последовательным и надежным партнером Украины.

Как известно, пока что "Нафтогаз" еще объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Правительство утвердило план анбандлинга постановлением №496 от 1 июля 2016 года. Но согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает.

Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контракта. При этом "Нафтогаз" активно проводит подготовительные мероприятия для отделения оператора ГТС в независимую структуру.
Нафтогаз, ГТС, Парубий, перри, анбандлинг

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"Сегодня"

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