Пасха в карантине: сколько придется выложить за корзинку, собранную в супермаркете

Несмотря на то, что на Пасху служба в храмах будет проходить без прихожан, подготовка к главному православному празднику все равно идет полным ходом. Украинцы непременно соберутся за праздничным столом. Во сколько им обойдется традиционная пасхальная корзинка и как собираются экономить в связи с карантином?

Яйца, Кагор, буженина и куличи – это традиционное содержание пасхальных корзин. Свою уже почти собрал Олег Григорьев. Сегодня пришел в супермаркет за яйцами. Он рассказывает, что в этом году набор несколько изменился. Вместо домашней колбасы – ветчина из супермаркета. Подсчитал, что в этом году на корзину потратил тысячу гривен. Киевлянин Виталий Протасов тоже пересмотрел скоромное:

"Конечно, сало и мясо. Но это придется из морозилки брать, потому что сейчас на рынок не поедешь. А остальное, что в магазине – фрукты, овощи, пасха, конечно, будет. И все".

Валентина выбирает формочки для выпечки пасхи. А вот продуктов для разговения еще не покупала:

"Все стандартно: пасха, сама которую испеку – не буду покупать, мясо запеченное, какую-то колбасу куплю, рыбу… Ну и все, в принципе".

Реклама

Женщина планирует потратить на праздничный завтрак семьсот гривен.

Ирина приценивается к мясу, которое приготовит и положит в корзину. В этом году, рассказывает, он будет скромнее.

"Как обычно: сало, колбаска, яйца, пасха. Салатик потом какой-нибудь сделаю. Все очень скромно в этом году. Непонятно, какая обстановка. Конечно, приходится экономить".

При этом эксперт Олег Пендзин подсчитал, что стоимость праздничного корзины не изменилась.

"Потому что, если в среднем стоимость сливочного масла, колбасы, сала выросла где-то примерно на 5-7% процентов в среднем, то яйца подешевели на 28%".

Сейчас десяток яиц в супермаркетах стоит от 15 гривен до 21 гривны. За 100 граммов сала просят 17 гривен, ветчины – от 25 гривен. А вот за 500 грамм сыра нужно будет отдать минимум 75 гривен. Самый главный атрибут праздника – пасха потянет на 60 гривен за полкило. Цена зависит от состава продукта.

"В магазине хорошая пасха будет стоить до 200 гривен за 0,7 килограмма. А в домашних условиях при традиционной украинской рецептуре вам обойдется пасха в 60-70 гривен", – говорит наш эксперт.

Реклама

Бутылка Кагора стоит от 50 до 135 гривен. Экономист прогнозирует, что цены не будут расти. Потому что слишком большого спроса на пасхальные продукты не будет из-за карантина.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сравнили цены в разных регионах Украины, и выяснили, где пасхальная корзина будет самой дорогой. Уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области, а самой дорогой – в Киеве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама