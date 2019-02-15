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Печерский суд Киева наложил ограничительные меры на компании группы "Приват"

Сегодня, 16:02

Продолжается досудебное расследование злоупотреблений в ПриватБанке

Печерский суд Киева наложил ограничительные меры на компании группы "Приват" Экономика Продолжается досудебное расследование злоупотреблений в ПриватБанке

Печерский суд Киева наложил ограничительные меры на "Никопольский завод ферросплавов", "Днепроазот" и еще 40 компаний группы "Приват". Им запрещено продавать, передавать или иным образом распоряжаться имуществом. Об этом ходатайствовала Генеральная прокуратура.

Там продолжается досудебное расследование злоупотреблений в ПриватБанке по фактам завладения должностными лицами ПриватБанка чужим имуществом, государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19 млрд. грн., а также выдачи в нарушение требований действующего законодательства кредитных средств на заранее невыгодных экономических условиях юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности.

Как утверждают знатоки банковского сектора Украины, государственные средства и деньги вкладчиков ПриватБанк выдавал в кредит так называемым аффилированным или простым языком "братским" структурам. Причем значительную часть этих займов изначально не планировалось возвращать.

Из-за сомнительной кредитной политики ПриватБанк оказался на грани банкротства. Чтобы спасти банковскую систему Украины, государство прибегло к его национализации за бюджетные средства.

"Расходы на армию – 100 млрд грн, расходы на эту операцию были 200 млрд грн. Это по сути два бюджета на армию", – говорит Александр Савченко, заместитель председателя НБУ.

Теперь государство пытается вернуть эти деньги, обращаясь в суды Англии, Швейцарии и Украины.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации.

ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

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Тег суд, ПриватБанк, приват

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