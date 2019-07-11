Пенсии повысили: как рассчитать размер и сколько нужно стажа

Пенсия в Украине рассчитывается по специальной единой формуле

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) опубликована информация о том, как можно подсчитать размер своей пенсии.

Так, пенсия в Украине рассчитывается по формуле, которая учитывает: заработную плату (доход), с которой рассчитывается пенсия (Зп), и коэффициент страхового стажа (Кс). Формула расчета выглядит так: П = Зп х Кс.

Коэффициент страхового стажа тоже рассчитывается по формуле. Например, страховой страж женщины составляет 31 год (372 месяца). Установленный законодательством коэффициент оценки одного года стажа – 1%. Нужно умножить 372 на 1 (получается 372). Это число делится на установленные формулой 1200% (100% x 12). Получаем 0,31 – это и будет значение "Кс", необходимое для формулы выше.

Самое трудное – определить размер зарплаты для расчета пенсии (Зп). Для этого нужно знать среднюю зарплату в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии (Зс), сумму коэффициентов зарплаты (Кз) за каждый месяц (Ск = Кз1 + Кз2 + Кз3 …) и страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы (К). Формула такова: Зп = Зс х (Ск: К).

Чтобы получить "Кз" для расчета "Ск", нужно разделить сумму своей зарплаты за необходимый месяц на среднюю зарплату, установленную для расчета пенсий (Зс). Данные о средней зарплате в Украине, которые используются при расчете пенсий (Зс), публикует ПФУ.

Для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов

А вот возраст выхода на пенсию зависит от количества стажа, и это требование постепенно повышается. Так, к 2028 году выйти на пенсию в 60 лет смогут лишь те, у кого есть 35 лет стажа.

Возраст выхода на пенсию и необходимый стаж Год выхода на пенсию 60 лет 63 года 65 лет 2019 26 и более лет стажа 16-26 лет стажа 15-16 лет стажа 2020 27 и более лет стажа 17-27 лет стажа 15-17 лет стажа 2021 28 и более лет стажа 18-28 лет стажа 15-18 лет стажа 2022 29 и более лет стажа 19-29 лет стажа 15-19 лет стажа 2023 30 и более лет стажа 20-30 лет стажа 15-20 лет стажа 2024 31 и более лет стажа 21-31 год стажа 15-21 лет стажа 2025 32 и более лет стажа 22-32 года стажа 15-22 лет стажа 2026 33 и более лет стажа 23-33 года стажа 15-23 лет стажа 2027 34 и более лет стажа 24-25 лет стажа 15-24 лет стажа 2028 35 и более лет стажа 25-35 лет стажа 15-25 лет стажа

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При этом для расчета пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Если страховой стаж составляет менее 60 календарных месяцев, учитывается заработная плата за фактический страховой стаж.

Размер минимальной пенсии по возрасту напрямую зависит от прожиточного минимума, так как, по сути, является прожиточными минимумом для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля 2019 года он составляет 1564 грн. При этом, согласно новой инициативе Кабмина, пенсионеры со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин) все равно не будут получать менее 2000 грн.

Кроме того, в Украине регулируется максимальный размер пенсии. Он тоже зависит от прожитминимума и не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля "лимит" составляет 15 640 грн.

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