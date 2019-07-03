Повышение пенсий в Украине: в Кабмине раскрыли детали

Кому подняли пенсии и когда будет новое повышение, сообщил Павел Розенко

Фото: пресс-служба Павла Розенко / Facebook.

Пенсии чернобыльцам существенно увеличились в Украине с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 июля составляет 1564 гривны. То есть минимальная пенсия и выплаты тем, у кого их размер зависит от прожиточного минимума, вырастут. Мы также приняли решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам с 1 июля этого года", – сказал он.

Правительственный портал сообщает также, что, по словам Розенко, в следующем году состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам, а 1 марта – автоматический перерасчет пенсий для всех категорий граждан.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2019 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал перерасчет пенсий с 1 июля, который является уже пятым по счету, очередным шагом изменений в пенсионной системе. Он также добавил, что с 1 января 2020 года пенсии для военных пенсионеров вырастут на 25%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Повышение пенсий в Украине: в Кабмине раскрыли детали". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"